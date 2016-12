Le retour d’activités bien appréciées au Mont-Ham

Mont-Ham - Du haut de ses 713 mètres d’altitude, le Mont-Ham offre un panorama unique sur toute la région. Et ce n’est pas parce que c’est l’hiver que les activités y sont au ralenti.

Ouvert durant toute la période du temps des fêtes, le Parc régional du Mont-Ham permet d’explorer des kilomètres de sentiers tracés en ski de fond pour atteindre le sommet en raquette ou en crampons. «Nous possédons également un des seuls parcours de disc golf en forêt au Québec (9 paniers)», ajoute Sylvain Valiquette, Coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loisirs de la MRC des Sources.

Parmi les activités hivernales, les randonnées de nuit guidées en raquettes reprendront les vendredis et samedis. Les premières se tiendront dès le 13 et 14 janvier. Le départ se fera au pied de la montagne à 19 h 30 précisément et les organisateurs demandent l’inscription au moins 24 heures à l’avance. Munis d’une lampe frontale, les participants ont le choix entre deux parcours, un intermédiaire et un difficile. Et puisqu’après l’effort vient le réconfort, une soupe chaude est offerte au retour et un service de bar et de pizza est également disponible.

Le projet pilote Avec mon chien sera également de retour pour l’année 2017. De nouvelles dates se sont ajoutées et ce sont maintenant durant 6 fins de semaine que les chiens seront acceptés dans les sentiers. La première se tiendra du 20 au 23 janvier. «Nous invitons les visiteurs du Parc régional du Mont Ham à pratiquer la randonnée avec leur chien en laisse, en tout temps et en tout lieu. En fait, la poursuite de cette activité dépendra de la bonne conduite des chiens et de leurs maîtres! », a précisé Sylvain Valiquette, Coordonnateur aux équipements récréotouristiques et au développement des loisirs de la MRC des Sources.

Finalement, afin d’assurer la viabilité des attraits naturels de ce territoire, les visiteurs sont conviés à respecter le milieu naturel lorsqu’ils empruntent les sentiers, à demeurer à l’intérieur de ceux-ci et à réduire tous types de pollution occasionnée par leur passage.