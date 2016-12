Une belle victoire pour les Hawks à Disraéli

Disraeli - Les 26 et 27 novembre se tenait la 31e édition du tournoi Midget B à Disraeli. 16 équipes participaient au tournoi, dont 3 équipes de la ligue Bois-Francs: les Tigres 1 et 2 de Victoriaville et les Hawks d’Asbetos-Warwick-Kingsey Falls.

Les Tigres 1 ont remporté les quarts de finale 3 à 1 contre les Tigres 2. En demi-finale les Tigres 1 ont rencontré les Hawks. Ceux-ci tiraient de l’arrière 1 à 0 après deux périodes. Mais en troisième période, ils ont rapidement marqué deux buts pour se sauver avec la victoire les menant ainsi à la finale.

En finale les Hawks ont rencontré leurs rivaux du premier match, les Husky de Chaudière-Ouest. La partie s’est soldée par la marque de 4 à 1 avec un but en filet désert. Les Hawks se sont donc mérité les grands honneurs. Durant ce parcours l’équipe a inscrit cinq victoires de suite, terminant ainsi avec une fiche de 19 buts pour et 9 buts contre.

Les responsables de l’équipe souhaitent féliciter tous les joueurs des Hawks pour leur travail acharné et leur grande persévérance personnelle, les entraîneurs pour leur motivation constante et les parents pour leurs encouragements tout au long du parcours.