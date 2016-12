Deux joutes le samedi en vue de la période des fêtes

Windsor (RC) – En tenant compte des dates de Noël et du Jour de l’an qui se dérouleront durant ces deux fins de semaine, les quatre équipes de la ligue de hockey Industrielle Alliance ont entamé chacune deux joutes durant les soirées de samedi et dimanche dernier.

Au terme des matchs du 10 décembre, GMCA/Bar Val-Joli a cumulé de nouveau un gain, cette fois par la marque de 8 à 4 face à Profusion/Synerco. Construit-Tech/Promutuel Assurance a également fait de même, cette fois par la marque de 5 à 2 face à Plomberie C. Auger/St-Gabs.

Lors de la première joute, Marc-Antoine Salois et Jean-François Dutilly (2b-2a) ont donné l’avantage à GMCA/Bar Val-Joli jusqu’à l’approche de la moitié du premier tiers, sauf que Profusion-Synerco a répliqué avec trois buts d’affiler provenant de Mathieu Arsenault (1-1), Hugo Fournier (1-0) et Max Drapeau (1-1) face au gardien Maxime Blanchard.

L’avance des meneurs s’est toutefois estompée en deuxième période, ce qui a permis à GMCA/Bar Val-Joli de forger son gain avec les deux buts consécutifs de Mick Couture (2-1) aux dépens du cerbère Alexis Verhoef. Suite au but de Sam Corriveau à 4:13 du dernier engagement, GMCA/Bar Val-Joli s’est assuré de la victoire avec les filets de Vincent Clément, Dutilly, Mathieu Viens (1-1) et Jay Champagne (1-2) pour un pointage de 8 à 4. Le joueur du match Bar La Game revient à Mick Couture.

Deuxième match

Plomberie C. Auger/St-Gabs a pu profiter d’une avance sans réplique durant le premier tiers suite aux buts de Karl Parent et Ben Bissonnette (1-1) qui ont déjoué le gardien Marc Bissonnette. C’était cependant les deux seuls points de l’équipe. Construit-Tech/Promutuel Assurance a égalé la marque durant la deuxième période avec les buts de Gaby Morneau et Olivier Nadeau. Trois autres points se sont additionnés au dernier engagement alors que les rondelles de Joe Raymond et Jason Bachand à deux reprises (2-1) pénétraient la cage de Vincent Houde pour un compte final de 5 à 2. C’est son vis-à-vis, Marc Bissonnette, qui a mérité l’honneur du joueur du match Bar La Game.

Prochains résultats

En tenant compte de l’espace disponible de la version papier des Actualités L’Étincelle, les résultats des parties du 11 décembre suivront en date du 21 décembre.