Industrielle Alliance : bonne soirée pour Construit-Tech/Promutuel et GMCA/Bar Val-Joli

Windsor (RC) – Après une période de vaches maigres Construit-Tech/Promutuel Assurance a signé un deuxième gain solide devant Profusion/Synerco au compte de 8 à 4. Également sur une bonne lancée, Plomberie C. Auger/St-Gabs a perdu honorablement lors de la deuxième partie du dimanche 27 novembre face à GMCA/Bar Val-Joli, qui a remporté un gain de 6 à 5 en fusillade.

Lors du premier match, Profusion/Synerco a dominé le premier tiers avec le but de David Gagné à 4:15 suivi de ceux de Hugo Fournier (2b-0a) à 4:52 et 13:58 face au gardien Marc Bissonnette. Seul Guillaume Grenache (1-1) a réussi à déjouer Olivier Verret. Au deuxième engagement, le seul but a été celui de Mike Morneau qui a réduit l’écart contre Profusion/Synerco.

La rencontre a carrément appartenu à Construit-Tech/Promutuel durant toute la dernière période. De 1:47 à 14:03, Antoine Nadeau, Steve Nadeau (1-0), Sébastien Letarte à deux reprises (3-3) et Jason Bachand (1-5) ont bombardé Verret. Quelques secondes plus tard, Sam Grenache signait le quatrième point de Profusion.

Deuxième match

Un seul but a été marqué par Ben Bissonnette (2-2) au premier tiers pour Plomberie Auger/St-Gabs. Mathieu Corriveau (2-3) et Pierre Dumas (1-3) ont accru l’avance en deuxième période jusqu’à ce que Jay Champagne (3-0) et Jean-François Dutilly ouvrent le pointage pour GMCA/Bar Val-Joli.

Plomberie Auger/St-Gabs a rajouté deux autres buts venant de Corriveau et Bissonnette à 6:21 et 7:52 face au cerbère Maxime Blanchard. Cependant, dès la septième minute de jeu, GMCA/Bar Joli a égalé le compte avec le 2e de Champagne et les deux autres de Dutilly aux dépens de Vincent Houde. Jay Champagne a scellé le compte en barrage.

Les « joueurs du match Bar La Game » sont Sébastien Letarte et Jean-François Dutilly.

Rappelons que pour les rencontres du 20 novembre, Pierre Dumas et Jason Bachand ont cette fois été retenus par La Game. Au terme de cette soirée, l’équipe de Plomberie C. Auger/St-Gabs avait continué sur sa lancée en récoltant un gain généreux de 9 à 2 face à Profusion/Synerco. Quant à Construit-Tech/Promutuel Assurance, la formation au dernier rang de la ligue Industrielle avait réussi à signer un gain de 7 à 4 contre GMCA/Bar Val-Joli.