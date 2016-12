L’Académie de lutte estrienne de retour

Windsor – L’Académie de lutte estrienne (ALE) sera de retour en force à Windsor le samedi 3 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb. La ALE présentera son gala du Réveillon qui souligne par la même occasion la période du temps des fêtes.

Il s’agit de la quatrième représentation offerte à Windsor. Selon Sébastien Morin, président et fondateur de la ALE, les galas présentés à Windsor ont toujours obtenu un grand succès. « Les gens de Windsor sont au rendez-vous. L’ambiance est toujours survoltée. Nous obtenons généralement une belle assistance de près de 200 à 300 personnes. Voilà pourquoi notre fédération, qui offre des galas dans plusieurs villes de l’Estrie, récidive chaque année à Windsor.

Lors de cette soirée, le lutteur windsorois Étienne Vertu-Boucher, alias Joey Pacha, tentera de gagner la nouvelle Ceinture sherbrookoise en affrontant Le Kid (Mathieu Hallée). « C’est la première fois que j’obtiens un match de championnat depuis 2011, soit l’année de mes débuts dans ce sport. Si je la gagne, je vais la renommer la Ceinture windsoroise », prévoit Joey Pacha.

Le Père Noël et le méchant lutin

Neuf combats sont au programme, dont deux combats féminins. Le grand champion de la ALE, Carlos Gonzales (Samuel Rancourt) devra affronter deux adversaires qui seront déterminés lors de la soirée. Le Père Noël, alias Johnny La Magouille (Sébastien Morin), devra combattre un méchant lutin, alias Jay-D All-Star (Francis Girard), qui souhaite voler les cadeaux des enfants... Une soirée qui promet d’être haute en couleur!

« La ALE offre les meilleurs spectacles de lutte en région, sans équivoque. De plus, 98% de nos membres proviennent de l’Estrie. Nous avons créé un produit local de qualité grâce à nos 6 ans d’existence, explique Sébastien Morin avec fierté. La ALE se distingue des autres fédérations de lutte du Québec, car elle offre des cours de lutte. L’école estrienne permet à ses membres de s’entraîner et d’apprendre les rudiments de ce sport-spectacle deux fois par semaine dans un local de Sherbrooke. Plusieurs entraîneurs offrent des cours dans un environnement professionnel ouvert à tous et permettent un dépassement de soi. Les cours sont offerts aux 16 ans et plus. Le coût est de 5 $ par séance de 2 heures », précise M. Morin.

Les billets pour le gala du Réveillon sont en vente au coût de 12 $ au dépanneur Vidéo Renaud à Windsor ainsi que chez Ordinausore à Sherbrooke. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Pour plus d’information, consultez le site estrielutte.com/.