Un Piolet d’or pour la Course du Tournesol

Windsor (RC) – Lors de la soirée des Récits de montagnes de la Fondation Santé globale qui avait lieu au Théâtre Granada de Sherbrooke le 9 novembre dernier, les enseignants du programme Santé globale de l’école secondaire du Tournesol se sont vus décerner le Piolet d’or pour le projet de la Course du Tournesol visant à soutenir le programme Santé globale.

Organisé depuis 2014 par Gilles Dubois, Marie-Pierre Morin et Éric Traversy (à partir de 2015), en collaboration avec plusieurs enseignants et partenaires, la course annuelle a été récompensée pour son caractère novateur et son implication communautaire.

Instauré depuis six ans, le programme Santé globale s’adresse initialement aux jeunes de secondaire 1 et 2, offrant huit périodes d’activités physiques échelonnées sur neuf jours comparativement aux deux périodes inscrites à l’horaire régulier de l’école secondaire de Windsor. L’événement du 8 juin 2014 avait pour but de recueillir des fonds afin de ne pas hausser le tarif annuel de ce programme.

L’initiative du la Course du Tournesol a dès lors incité enfants, parents, adeptes et membres du personnel de l’école à prendre part au tracé regroupant des rues de la ville de Windsor. « Cette activité a fait rayonner le programme Santé globale tout en mettant en évidence les valeurs qu’il véhicule, considère Éric Traversy. Rappelons que près de 300 personnes participent à l’événement chaque année et que même si les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, la date du 28 mai 2017 est à inscrire à l’agenda pour la prochaine édition de la Course du Tournesol. »

Vingt-six écoles

La Fondation Santé globale regroupe 18 écoles primaires et 8 écoles secondaires provenant de sept régions administratives du Québec, dont celle de l’Estrie où sont situées les MRC des Sources et du Val-Saint-François. Les écoles primaires de ces deux territoires sont celles du Jardins-des-Lacs à Saint-Denis-de-Brompton, de la Tourelle à Asbestos, Christ-Roi à Saint-Camille, Hamelin à Wotton et Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Adrien. Au niveau secondaire s’ajoutent les écoles de l’Escale à Asbestos et du Tournesol à Windsor.