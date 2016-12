Les Anciens Canadiens à Windsor pour le 40e

Windsor – La Tournée des Anciens Canadiens présentée par Canadian Tire s’arrêtera au Centre sportif J.A. Lemay de Windsor dans le cadre des activités marquant le 40e anniversaire du Tournoi de hockey National bantam de Windsor. L’évènement prendra l’affiche le vendredi 17 février prochain, à 19 h 30.

Peu d’informations ont filtré jusqu’à maintenant, mais il est d’ores et déjà certain que c’est avec cette activité que les dirigeants du TNBW souligneront d’une façon tout à fait particulière les 40 ans du tournoi, qui est maintenant devenu une compétition pour les joueurs d’âge pee-wee et bantam et qui, à ses débuts, attirait les joueurs plus âgés des divisions juvénile et junior.

Il ne s’agira cependant pas de l’ouverture officielle du Tournoi qui aura lieu le vendredi précédent, 10 février.

Pour en revenir à la venue des anciens joueurs des Glorieux dans l’enceinte du Centre Lemay, il est évidemment encore trop tôt pour connaître la liste des joueurs qui seront présents dans l’uniforme bleu-blanc-rouge, mais il est évident que plusieurs noms connus seront du rendez-vous contre une équipe locale qui sera formée dans les prochaines semaines.

Il existe même la possibilité pour deux personnes, moyennant contribution monétaire, de faire partie de l’alignement des Anciens Canadiens pour ce match dans le cadre d’un projet appelé « Rêve d’une Vie ». Une autre personne pourrait aussi agir comme entraîneur adjoint du Tricolore.

Les billets seront mis en vente dans les jours à venir au coût de 20 $ en admission générale et 50 $ pour les billets VIP, lesquels donneront également accès à une rencontre avec les anciens joueurs du CH avant le match.

Beaucoup d’autres renseignements seront dévoilés au cours des prochains jours et des prochaines semaines relativement à la venue à Windsor de la Tournée des Anciens Canadiens présentée par Canadian Tire… Voilà un évènement rassembleur et, en même temps, une bonne idée pour de petits cadeaux à glisser sous le sapin ou encore dans le bas de Noël!

Pour de plus amples renseignements ou encore pour réserver vos billets, il suffit de communiquer avec Jacques Corriveau au 819 578-4195 ou encore avec Luc Desrosiers au 819 580-1962.