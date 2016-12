Ligue Industrielle AllianceL’équipe GMCA/Bar Val-Joli domine

Windsor (RC) – Après un début de saison difficile, Plomberie C. Auger/St-Gabs a continué sur sa lancée, cette fois contre Construit-Tech/Promutuel Assurance pour un gain de 9 à 6. La soirée du dimanche 13 novembre s’est poursuivie avec un compte similaire, provenant cette fois de GMCA/Bar Val-Joli qui a dominé la dernière période contre Profusion/Synerco.

Dès le premier match, Plomberie Auger/St-Gabs s’est forgé une avance de deux buts durant l’engagement initial. À quarante secondes, Antoine Nadeau (1b-2a) a déjoué le gardien Vincent Houde et son coéquipier Jason Bachand (2-0) a fait de même à 13:42 pour Construit/Promutuel, sauf que Plomberie/St-Gabs s’est taillé quatre buts marqués par David Massé (1-1), Mick Doyon-Jolin (3-0), Matthieu Corriveau (2-1) et Ben Bissonnette (2-2). Au deuxième tiers, Doyon-Jolin, Bissonnette et Corriveau ont augmenté l’écart tandis que l’équipe adverse plafonnait avec un seul but, celui de Thomas Fredette (1-2).

À la dernière période, Dominic Fredette (2-1) a tenté une remontée de deux buts à 0:38 et 8:58 à laquelle s’ajoutait celle de Bachand. Les deux buts en direction du portier Marc Bissonnette signés par Dany Larochelle et Doyon-Jolin ont cependant assuré un gain de 9-6 pour Plomberie Auger/St-Gabs.

Deuxième joute

Dès le premier engagement, GMCA/Bar Val-Joli a fait bouger les cordages du filet d’Olivier Verret avec les buts de J.F Dutilly (2-2), Jay Champagne (2-2) et Mathieu Viens (1-1). Le seul but de la formation adverse revenait à David Massé. De retour sur la glace, Profusion/Synerco est venu près d’égaler la marque avec l’effort Luc Rivard (1-2) et ceux de Mathieu Arsenault à deux reprises (2-3) qui a été dominant malgré le revers. Les deux points de Dutilly et Sébastien Dubois (2-0) ont permis de conserver un point d’avance jusqu’au terme de la seconde période.

C’est au troisième engagement que David Gagné a égalé la marque face au cerbère Maxime Blanchard, mais GMCA/Bar-Joli a cumulé quatre autres buts réalisés par Champagne, Alex Rousseau deux fois (2-0) et Dubois. Mike Boersen a terminé le pointage pour Profusion/Synerco qui a concédé le match à GMCA/Bar-Joli.

Classement

Les vainqueurs du second match de la soirée dominent avec 70 points. Un seul point sépare Profusion/Synerco et Plomberie Auger/St-Gabs qui cumulent respectivement 51 et 49 points. Construit-Tech/Promutuel Assurance est dernière avec 30 points.