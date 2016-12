Un record d’inscription pour Force G

Tingwick – C’est par le biais d’un entraînement de type «Boot Camp» que s’est terminé la période d’inscription de l’équipe de ski Force G à la station du mont Gleason.

Quarante-cinq athlètes ont ainsi réussi à se tailler une place pour faire partie de la seule équipe du Centre-du-Québec pour la prochaine saison. L’équipe accueille cette année trente-quatre jeunes dans sa formule compétition et onze jeunes athlètes dans la nouvelle formule initiation à la compétition, portant à quinze nouveaux athlètes et 12 nouvelles familles qui se joignent aux 15 autres pour dévaler les pentes de la station du mont Gleason.

Les efforts de promotion effectués par le conseil d’administration depuis la tenue des jeux du Québec au mont Gleason en 2014 semblent donc porter fruit.

«La présence de tous ces jeunes assure la relève au sein de Force G. L’équipe d’entraîneur est excitée d’amorcer la saison sur neige et nous à la direction sommes flattés de voir nos partenaires financiers revenir avec l’organisation année après année. Par leur support financier, nos partenaires partagent notre mission et s’engagent envers la jeunesse, par la promotion de l’activité physique, de la santé et des bonnes habitudes de vie.», a pour sa part ajouté Julie Paquet, présidente du club.

L’équipe accueillera cette année deux nouveaux entraîneurs s’ajouteront à temps plein. L’ancienne coureuse, Alexandra Labarre avec les U8 et Pierre Savard, ancien entraîneur du mont Ti-Basse à Baie-Comeau et instructeur de ski connu à Gleason s’occupera des jeunes de la formule initiation à la compétition accompagnée de Julie Paquet.

L’équipe se prépare actuellement pour le début des entraînements sur neige dès l’ouverture du mont Gleason. La première course est prévue le 14 janvier à la station de ski Vallée du Parc.

Sophie Marais smarais@actualites-letincelle.com