Les gardiens ont fait la différence

Windsor (RC) – Dominant au sein de la ligue de hockey commerciale Industrielle Alliance, le GMCA/Bar Val-Joli s’est frotté à Plomberie C. Auger/St-Gabs qui a ouvert les robinets pour un gain de 8 à 2 qui revient largement au gardien Vincent Houde, désigné « joueur du match Bar La Game ». Profusion/Synerco a pour sa part renoué avec la victoire pour un compte de 5 à 2 contre Construit-Tech/Promutuel. Là encore, c’est le cerbère Olivier Verret qui a fait la différence pour également être la vedette du Bar la Game.

Lors du premier match de la soirée du 6 novembre, Plomberie C. Auger/St-Gabs dominé sans réplique durant deux périodes de jeu. Matthieu Corriveau (1b-3a) et Ben Bissonnette dominant à l’attaque (3-3) se sont chargés du tiers initial et ce sont ensuite Corriveau et David Massé (1-2) qui ont complété la deuxième période.

Durant la première minute de jeu du dernier engagement, Bissonnette, Karl Parent et Dany Larochelle ont enseveli l’adversaire qui s’est finalement inscrit au pointage grâce à Alex Rousseau (2:25) et Jay Champagne (3:57). Christian Duquette a complété le pointage pour les vainqueurs.

Deuxième match

Après 59 minutes de jeu, Steve Nadeau a ouvert le pointage pour Construit-Tech/Promutuel Assurance jusqu’à ce que Sam Corriveau égalise la marque. De retour sur la patinoire, le but de Christopher Lacroix allait être le dernier de la soirée à quelques secondes de la deuxième minute au tableau. Max Lemieux (1-1) et Sam Grenache (2-1) ont forgé par un but l’avance de Profusion/Synerco au terme de la période médiane. Les vainqueurs ont poursuivi au dernier tiers avec les buts de David Gagné et Grenache.

Classement

Malgré la défaite, GMCA/Bar Val-Joli domine le circuit avec 62 points. Profusion/Synerco et Plomberie Auger/St-Gabs sont à peu de distance avec respectivement 49 et 41 points. Construit-Tech/Promutuel demeure au dernier rang avec 28 points.