Ouellet et le Wild de Windsor se dressent devant le Bellemare

Windsor – Décidemment, l’air de la maison semble aller à ravir au Desjardins-Wild qui a signé un second gain à domicile, cette fois face Bellemare de Louiseville par la marque de 5 à 3 devant 512 spectateurs présents au centre J.A. Lemay.

L’excellent travail du cerbère Shawn Ouellet, jumelé à une attaque opportuniste, a permis au rouge et vert de retrouver le chemin de la victoire après deux revers sur la route au cours des dernières semaines. Le jeune gardien recru de 21 ans s’est littéralement dressé devant les attaques répétées des visiteurs, faisant face 42 lancers au cours de la rencontre.

Un fait important à noter est la fougue avec laquelle la troupe de l’entraîneur-chef Pierre Cliche a débuté la rencontre, prenant une avance de deux buts avant de voir Louiseville s’inscrire au pointage, bénéficiant d’un avantage numérique à la fin du premier engagement. L’indiscipline a cependant coûté cher au Bellemare lors de ce match alors que le Wild ajoutait trois filets sans répliques, tous avec l’avantage d’un joueur au cours des huit premières minutes en deuxième.

Les visiteurs ont diminué l’écart à 2 buts avant le retour au vestiaire, mais le dernier engagement fût l’affaire du portier windsorois, qui repoussa 16 rondelles pour signer son premier gain dans l’uniforme rouge et vert. Encore une fois l’as marqueur Alexandre Durette mena l’attaque des siens avec un doublé, bon pour ses 5e et 6e filets de la campagne en plus d’ajouter une passe. Cody Linteau (1-3), Alex Carignan (1-1) et Samuel Collard ont complété la marque du côté des vainqueurs.

Prochain match

Le vendredi 4 novembre, le Wild sera de nouveau à domicile dès 20 h 30 pour accueillir le Turmel de Lac-Mégantic. Émotions et intensités seront à prévoir lors de cette rencontre où l’enjeu principal sera le 7e échelon du classement général de la LHSAM.