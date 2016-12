Desjardins offre une soirée WILD à ses membres

Windsor – Le Desjardins-Wild de Windsor sera de retour au centre J.A. Lemay devant ses partisans le vendredi 28 octobre, eux qui s’étaient exilés sur la route depuis l’inauguration locale il y a plus de 2 semaines déjà. Défait lors de ses deux dernières sorties, les portes couleur de la ville papetière tenteront de renouer avec la victoire face au Bellemare de Louiseville et son gardien Joël Quirion, auteur d’un jeu blanc au cours de la plus récente fin de semaine d’activités.

Pour l’occasion, les caisses Desjardins du Val Saint-François offriront une entrée gratuite pour la rencontre aux 30 premiers membres à présenter leur carte d’opérations au guichet de l’aréna. Voilà une belle initiative du partenaire de la formation windsoroise qui s’imbrique parfaitement dans la philosophie de l’équipe, soit d’offrir à ses partisans des soirées enlevantes couronnées de thématiques différentes. Le but est toujours de satisfaire son importante clientèle qui, selon la direction de l’équipe, s’est massée à plus de mille personnes lors de la soirée reconnaissance à Dominic Fontaine.

La tâche ne sera pas des plus faciles pour les troupiers de l’entraîneur-chef Pierre Cliche. Le Bellemare trône présentement au sommet du classement général de la LHSAM avec 4 victoires en 6 rencontres depuis le début de la saison. Si le Wild veut connaître du succès face à Louiseville, il sera primordial d’imposer rapidement son rythme en début de rencontre, ce qui aura pour effet de survolter la foule et ainsi garder ses adversaires sur les talons.

La transition défense-attaque sera certainement aussi l’une des clefs importantes du plan de match des entraîneurs au cours de ce duel très attendu. Les espoirs sont permis cette saison pour le Desjardins-Wild qui compte sur une attaque en plein développement, mais déjà très efficace telle que démontre la fiche de certains joueurs, dont celle d’Alexandre Durette (4 buts et 5 passes), Patrick Groleau (2-3) et Jérémy Brown (4-1).