Un match éprouvant pour le Wild de Windsor

Windsor – La troupe de Pierre Cliche se retrouvait en action du côté de Donnacona la semaine dernière. Pour ce troisième match en saison régulière, le pilote windsorois avait choisi de lancer le gardien Shawn Ouellet dans la mêlée, lui qui a très bien fait en relève de Ladouceur jusqu’à maintenant.

L’imposante formation du Mécanarc a toutefois donné le ton dès les premiers instants de la rencontre. Jimmy Grondin a fait bouger les cordages dès la 3e minute avant de voir son coéquipier Sébastien Savoie ajouter un autre point avant la fin de l’engagement.

Les locaux ont réitéré avec six autres filets au cours des deux périodes restantes. Le Desjardins/Wild a riposté modestement avec 2 buts, en route vers une décevante défaite de 8 à 2 devant une formation qui était nettement plus affamée.

Points positifs

Malgré l’important écart, certains aspects sont à retenir, dont le brio du gardien recru de Windsor en première alors que Donnacona s’imposait continuellement autour du filet. L’intensité démontrée par le trio d’Alexandre Jutras, Mathieu Boutin et Alexandre Therrien laisse également présager de belles choses pour cette ligne d’attaque au cours des prochaines semaines.

Il appert que le manque d’opportunisme a hanté une fois de plus le rouge et vert alors que bons nombres d’occasions ont été ratées face au Mécanarc. Au niveau de la robustesse, O’Brien et Wyatt ont jeté les gants respectivement face à Girard et Paradis.

Malgré cette défaite, les entraîneurs du Wild se font rassurants quant à la qualité du jeu et de l’intensité. Ils estiment qu’une victoire et deux revers en ce début de saison n’est pas une situation précaire et que les ajustements nécessaires sont complétés.

Prochaines joutes

Le Desjardins/Wild sera de nouveau sur la route, cette fois en direction du Colisée de La Tuque le vendredi 21 octobre, dès 21 h, pour y affronter la nouvelle équipe des Loups. L’équipe sera de retour au centre J.A. Lemay le vendredi 28 octobre, dès 20 h 30, alors que le Bellemare de Louiseville sera sur place.