Celtic de Richmond: bilan de saison, AGA et futsal

Richmond (RC) – Le club de soccer Le Celtic de Richmond a profité d’une très belle saison estivale durant laquelle les joueurs et joueuses ont démontrée belles performances à plusieurs reprises, tant à l’extérieur qu’à domicile.

La saison 2016 a débuté avec l’ajout d’une nouvelle équipe féminine de niveau U12-F. Le U12 masculin s’est pour sa part démarqué en remportant la médaille d’or en finale face au Nitro de Windsor. De plus, le Celtic a été pour la première fois l’hôte du festival de fin de saison des équipes U09 et U10 les 27 et 28 août. Ce fut un franc succès qui a apporté beaucoup d’achalandage à Richmond.

Quelques jours après, la députée du comté de Richmond, Karine Vallières, procédait à l’inauguration d’un nouveau terrain. Cet espace avait auparavant été restauré l’an dernier.

AGA

L’assemblée générale annuelle du Celtic aura lieu le 26 octobre, dès 18 h 30 à l’École secondaire régionale de Richmond (RRHS). Toutes les personnes intéressées sont les bienvenus. Du café et des beignes seront offerts.

Lors de cette rencontre, le rapport annuel sera divulgué et les élections des membres du conseil d’administration auront lieu. Les postes vacants sont les suivants : président(e), registraire, directeur ou directrice des communications et trésorier(ère). Outre ces postes, il y a de la place pour accueillir autant de bénévoles qu’il y a de volontaires

Futsal

Les inscriptions pour la saison de futsal automne-hiver pour les 9-14 ans auront lieu à l’école régionale le 22 octobre prochain à l’occasion du Salon de santé et bien-être, de 10 h à 14 h. Le coût est de 45 $ par enfant.