Le Desjardins/Wild comble ses partisans !!!

Windsor – Actif lors de sa dernière joute préparatoire à domicile le 23 septembre dernier, le Desjardins/Wild de Windsor a assurément dissiper les doutes quant à la force de frappe de son offensive. Porté notamment par les trois filets du nouveau venu Alex Durette, le Wild s’est imposé de belle façon devant les coriaces Maroons de Waterloo par la marque de 11 à 5.

Si le premier engagement a relativement été hermétique en défense de part et d’autre, le deuxième vingt ne fût pas de tout repos pour l’annonceur maison alors qu’un total de 11 filets s’est ajoutés à la feuille de pointage. Nul besoin de dire que cela ne fût pas une période facile pour les gardiens des deux formations.

Kevin Boily pour Waterloo et Max Blanchard pour les locaux auront fait face à 11 lancés chacun, cédant respectivement en 5 et 4 occasions. À la décharge des cerbères mentionnés, il est important de dire que ces derniers n’avaient pas la tâche facile en prenant la relève prévue de demi-match devant la cage de leur formation en entrainement. Kevin Ladouceur pour Windsor et son vis-à-vis Felix Guilbeault ont d’ailleurs repris du service devant leur filet respectif pour amorcer la troisième.

Beaucoup d’atmosphère entourait la tenue de cette joute et une ambiance de fête devenait de plus en plus palpable au fur et à mesure que les favoris de la foule accentuaient leur avance. Les attaquants du rouge et vert auront accumulés bons nombres de points au cours de la soirée et ce, autant au niveau des fiches statistiques que de l’état-major ainsi que des supporteurs de l’équipe.

En plus de la contribution et du jeu impressionnant d’Alex Durette, il y a Jérémy Brown qui a terminé sa soirée de travail avec 4 passes tandis que Thérrien, Gagnon et Tremblay amassèrent chacun 3 points au cours de ce 60 minutes de jeu.

Le calendrier préparatoire de la troupe de Pierre Cliche s’est soldé par une défaite dès le lendemain avec une visite au domicile des Maroons.