Début du pickleball à Richmond

Richmond (RC) – La Ville de Richmond annonce que du pickleball intérieur est offert cet automne au centre des loisirs de Richmond (820, rue Gouin). Ceux et celles intéressés à venir essayer ce sport peuvent communiquer avec les responsables pour avoir plus d’informations : Johanne Clément au 819 826-2158 et Robert Richard au 819 826-6190. Les groupes débuteront leurs activités après l’Action de Grâces avec les horaires suivants : les mardis soir, de 18 h 30 à 20 h 30, et les mercredis matin, de 9 h 30 à 11 h 30. Le coût est de 25 $ pour l’automnale. Le premier essai sera gratuit.