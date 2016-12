Soccer : le Nitro de Windsor rafle 5 médailles !

Windsor – Suite à la journée soulignant la fin des activités estivales de l’Association du soccer mineur de Windsor le 18 septembre dernier, cinq équipes du Nitro participaient aux finales régionales de Soccer Estrie les 24 et 25 septembre.

La formation féminine du U12 dirigée par Jonathan Laliberté et Jonathan Martin, qui a connu une très belle saison, trônant en tête du classement tout l’été en récoltant l’or au tournoi du Sprint et l’argent à Coaticook, a finalement récolté une médaille d’or supplémentaire grâce à une dernière victoire de 3-1 contre les Dribbleurs du Haut-Saint-François dans le cadre des finales régionales.

La deuxième équipe du Nitro à s’emparer de l’or a été le U16F. Également sacrée championne de son classement, l’équipe dirigée par Jean-François Péloquin et Sylvain Létourneau n’a connu aucune défaite en saison régulière! Une victoire de 2-0 contre les Dribbleurs du Haut-Saint-François a permis aux filles du U16 de soulever la coupe pour une deuxième année consécutive.

Parmi les médaillés d’argent, l’association locale compte trois autres formations avec les U14F, U14M et U19M. Les filles de Patrick Houde et de Mario Cloutier ont quitté Sherbrooke avec la médaille d’argent après une défaite de 1-0, l’unique but du match ayant été marqué dans les dernières secondes du match.

Chez les garçons, le U14M a causé toute une surprise en se glissant en finale malgré un 4e rang au classement. Une victoire en demi-finale par la marque de 3-2 contre le Magnum de Danville-Asbestos, champion de classement, a permis à la troupe de Stéphane Bélanger et de Dave Tellier de rencontre l’Éclipse de Coaticook en finale et de s’emparer de la médaille d’argent.

Le week-end des séries éliminatoires s’est conclu avec le match des U19M A alors que le Nitro affrontait le Dynamik de Sherbrooke. Les joueurs de Jérémie Bazin et de Félix Allaire ont offert un très beau match aux spectateurs venus braver le froid pour les encourager. Le premier et seul but de l’équipe a été marqué en fin de première période par l’attaquant Tommy Paré. Cependant, ce ne fut pas suffisant pour stopper l’attaque du Dynamik qui s’est offert 2 buts en deuxième période malgré l’excellent travail de Pablo Davey-Mariscal devant le filet.

Les responsables du Nitro tiennent à féliciter toutes les équipes pour la belle saison. Des remerciements sont aussi adressés aux parents et nombreux bénévoles. Au plaisir de se revoir sur le terrain l’été prochain.