Un match inaugural à saveur particulière!

Windsor – À l’aube de son ouverture locale 2016-17 qui se tiendra le 7 octobre, dès 20 h 30, au centre J.A. Lemay de Windsor, le Desjardins/Wild désire inviter la population de l’Estrie et des environs à venir participer à un évènement tout à fait spécial. L’organisation senior windsoroise désire mettre à l’avant-plan de son entrée à domicile une soirée reconnaissance et ce, à l’endroit de l’un des membres de la formation qui combat présentement la maladie avec courage et détermination.

Cette personne est Dominic Fontaine, ancien numéro 79 du rouge et vert, qui est reconnu pour son jeu intense teinté adéquatement de robustesse. Coéquipier fortement apprécié autant qu’adversaire redouté, le jeune homme ne laisse personne indifférent ; cet athlète aura su rouler sa bosse au sein du hockey organisé de la région depuis ses premiers coups de patin donnés sur la patinoire de l’aréna de son enfance. Questionné au sujet de l’impact de la présence de M. Fontaine dans l’entourage de l’équipe, qu’il s’agisse de l’époque de la ligue de hockey des Cantons-de-l’Est et par la suite de l’actuelle ligue senior A de la Mauricie, tous au sein de la direction furent unanime pour dire qu’il est un exemple parfait de ce qu’est le Desjardins/Wild.

« C’est une personne énergique, n’acceptant aucune demi-mesure, très impliquée au sein de son groupe et près des gens, mais il est surtout, d’abord et avant tout, un ami sincère et un être humain extraordinaire. Voilà ce qu’est Dominic Fontaine, il est clair pour nous qu’il sera toujours un Wild à part entière », de nous confier un porte-parole de l’état-major de l’équipe. Cette soirée reconnaissance ce veut un clin d’œil d’encouragement afin de supporter « Doum » dans sa lutte contre le cancer et ainsi souligner son apport dans la communauté sportive de la région.

Afin de lancer les activités de cette soirée spéciale, le Condor de Saint-Cyrille sera de passage dans l’amphithéâtre de la rue Georges-Guilbault pour y affronter le Desjardins/Wild. Un spectacle en sons et lumières accompagnera les festivités ainsi que quelques surprises qui agrémenteront la soirée où une foule record est ouvertement espérée par l’organisation.

Une rencontre empreinte d’émotions est donc à prévoir, durant laquelle les hommes de Pierre Cliche voudront profiter de l’occasion pour faire oublier rapidement leur premier faux pas en lever de rideau de la saison face au Turmel à Lac-Mégantic.

Le Wild, qui livrait une bataille de titans, n’a pas joué de chance lorsqu’un bond capricieux de la rondelle lors d’un dégagement le long de la rampe a offert un but décisif aux hôtes de la soirée, et ce, au grand damne de Kevin Ladouceur qui fût encore une fois très solide tout au cours de la rencontre. L’entraîneur-chef de Windsor a tout tenté afin de revenir dans la rencontre, mais 2 autres filets alors qu’il avait retiré son gardien à la faveur d’un sixième attaquant sont venus fermer les livres de la soirée.

Le Desjardins/Wild lance invitation aux amateurs et la population pour cette soirée particulière du vendredi 7 octobre.