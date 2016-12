Un gain pour Construit-Tech/Promutuel et une 3e pour Profusion/Synerco

Windsor (RC) – En retard d’une période, Plomberie C. Auger/St-Gabs n’a pas été en mesure de rattraper Construit-Tech/Promutuel Assurance, qui a gagné le premier programme du dimanche 2 octobre par la marque de 8 à 6. Quant à Profusion/Synerco qui domine depuis trois semaines, GMCA/Bar Val-Joli a abdiqué par la marque de 10 à 6.

Lors du premier match, la période initiale a dès lors été l’affaire du Construit-Tech/Promutuel avec les trois buts sans réplique de Jason Bachand (2b-2a), Antoine Nadeau (1-2) et Dominic Fredette (2-1) avec en prime un autre filet à 35 secondes du deuxième tiers provenant de Christopher Lacroix face au gardien Vincent Houde. Quelques minutes plus tard, Plomberie Auger/St-Gabs se réveillait avec les deux buts de David Massé (2-1) et ceux de Sébastien Morneau (2-0) et Matthieu Corriveau (1-1) pour ainsi égaler la marque.

Au troisième engagement, Karl Parent (1-1) et Morneau ont donné l’avance à Plomberie Auger/St-Gabs à 2:11 et 3:16. Mais Construit-Tech/Promutuel a de nouveau dominé avec quatre buts consécutifs vers la cage de Marc Bissonnette. Fredette, Sébastien Letarte (1-1), Bachand et Gaby Morneau ont mis un terme à la partie pour un score final de 8-6. C’est Jason Bachand qui a mérité le titre de Joueur du match Bar La Game.

En ce qui a trait à la seconde joute, Profusion/Synerco s’est inscrit dès les deux premières minutes de jeu avec les buts de David Gagner (3-1) et de Max Lemieux (2-0) vers le gardien Maxime Blanchard. GMCA/Bar Val-Joli a toutefois quitté la glace avec un avantage de quatre buts provenant des palettes de Mathieu Viens (2-3), Jean-François Dutilly (1-3) et de Jay Champagne deux fois (2-1) en direction du cerbère Olivier Verret. Dès lors, GMCA/Bar-Joli s’est enfoncé graduellement avec un seul but durant le deuxième engagement marqué par Viens, tandis que Max Drapeau et Gagner (deux fois) égalisaient la marque pour ensuite se diriger au vestiaire. Face à GMCA/Bar Val-Joli qui n’a ajouté que le but de Steve Gagnon à 9:35, le Profusion/Synerco avait auparavant accumulé cinq autres buts venant de Mathieu Arsenault (3-1), sacré Joueur du match Bar La Game, Lemieux et Sam Corriveau (1-3).