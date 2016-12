2e gain pour Profusion/Synerco et victoire facile pour GMCA/Bar Val-Joli

Windsor (RC) – La première joute du dimanche 25 septembre au Centre J.A. Lemay a livré une chaude lutte entre Construit-Tech/Promutuel Assurance et Profusion/Synerco qui a finalement décroché un gain de 8 à 7. Il en été autrement pour le second match qui s’est soldé par un solide gain de 6 à 1 du GMCA/Bar Val-Joli contre Plomberie C. Auger/St-Gabs.

Profusion/Synerco s’est taillé deux buts à 4:37 et 5:37 venant d’Hugo Fournier (2b-0a) et Max Drapeau face au gardien Marc Bissonnette. L’adversaire n’a toutefois pas tardé à répliquer sur les palettes de Steve Nadeau (2-1), Phil Boersen (1-2) et Christopher Lacroix (1-2) pour permettre aux siens de se diriger vers le vestiaire avec une avance d’un but.

De retour sur la glace, Construit-Tech/Promutuel Assurance a ajouté deux autres points provenant de Nadeau et Dominic Fredette (2-2) durant les quatre premières minutes du second engagement. Profusion s’est activé à la douzième minute avec le but de Sam Corriveau (2-2) et une minute plus tard avec celui de Mathieu Arsenault (2-0).

En troisième, même scénario : Construit-Tech reprend l’avance en signant deux autres buts sans réplique de l’adversaire suite aux efforts de Sébastien Letarte et Jason Bachand devant le cerbère Olivier Verret. À partir de la septième minute, Lemieux, Fournier et ensuite Arsenault à 14:59 ont forcé la supplémentaire. C’est Sam Corriveau qui a signé une victoire de 8-7 pour Profusion/Synerco, en plus d’être désigné joueur du match Bar La Game.

Deuxième match

La dernière joute s’est terminée par une marque de 6 à 1 pour GMCA/Bar-Joli face à Plomberie C. Auger/St-Gabs qui a récolté sept pénalités contre deux seulement pour l’adversaire. Les perdants en rogne n’ont déjoué le gardien Maxime Blanchard qu’une seule fois suite au but de Richard Camiré sur des aides de David Massé et Pierre Dumas à 9:08 du dernier tiers.

Les vainqueurs ont tout d’abord inscrit quatre buts en première période réalisés par Ben Corriveau (1-2), Jean-François Dutilly à deux reprises (3-0) et Marc-Antoine Salois. La soirée s’est ensuite étirée pour le gardien Vincent Houde qui a essuyé le tir de Mathieu Viens (1-2) en deuxième et celui de Dutilly en troisième, ce dernier recevant le titre de joueur du match Bar La Game. Mick Couture a participé au gain avec deux aides.