Une commandite majeure de la Caisse Desjardins de Windsor

Windsor (RC) – À quelques jours du début de la saison régulière 2016-2017 de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM), la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a confirmé officiellement le lundi une commandite majeure de 5000 $ à l’équipe du Wild dont l’identité est maintenant celle du « Desjardins-Wild » de Windsor.

« Notre formation est installée depuis quatre à Windsor et nous travaillons à ce qu’elle rayonne à l’ensemble du Val-Saint-François. Pour y arriver, c’est important pour nous d’avoir une commandite qui appuie financièrement nos efforts », considère le directeur-gérant de l’équipe, Benoit Lefebvre.

Le directeur général de la Caisse Desjardins, Joé Robert, estime que l’équipe windsoroise contribue à poursuivre un sport qui dynamise le milieu sportif et engendre des retombées positives pour l’économie locale et régionale. « Tout comme M. Lefebvre, j’ai joué dans les rangs mineurs et je continue à m’amuser dans les ligues commerciales. Mais autant pour lui que pour moi, nous sommes maintenant sur la liste des substituts », mentionne en riant M. Robert.

La LHSAM regroupe dix équipes : le Desjardins-Wild de Windsor, les Maroons de Waterloo, le Big Foot de Saint-Léonard-d’Aston, le Condor de Saint-Cyrille, les Loups de La Tuque, le Turmel de Lac-Mégantic, le Bellemare de Louiseville, les Sportifs de Joliette, le Mecanarc de Donnacona et Climatisation Cloutier de Cap-de-la-Madeleine.

Chaque équipe jouera 22 parties en saison régulière et pour le Desjardins-Wild, le calendrier régulier débutera au Centre J.A. Lemay le vendred 7 octobre face aux Condor.