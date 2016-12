Richmond – La session d’automne de badminton commencera le mardi 4 octobre. Les personnes intéressées à jouer doivent se présenter à l’École secondaire régionale de Richmond le mardi, à partir de 19 h. La soirée se termine vers 21 h.

Le coût est de 30 $ pour la session automne-hiver et on doit être âgé de 18 ans et plus. Vous aurez besoin de vos espadrilles et de votre raquette On vous y attend. Pour plus d’information, contactez Viviane au 819 826-1108.