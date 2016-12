Une forte participation et un bilan positif pour le soccer

Windsor (RC) – La saison 2016 de l’Association du soccer mineur Le Nitro de Windsor s’est terminée dimanche dernier à l’occasion d’une fête regroupant les joueurs et joueuses, les responsables et bénévoles de l’organisation ainsi que les parents et amis au terme d’une année concluante.

Le Nitro demeure une force sportive à Windsor qui a généré 340 inscriptions dès le printemps dernier auprès des filles et garçons âgés de 9 ans et plus jusqu’à la catégorie senior pour un total de 18 équipes. À ces participants s’ajoutent les deux volets des Timbits réunissant les 5 à 6 ans et les 7 à 8 ans qui ont évolué au sein de 14 équipes.

« Cette année, nous disposions de 14 arbitres pour toutes nos joutes. En fait, avec l’apport du Celtic de Richmond selon les besoins, le Nitro a été le seul club de l’Estrie à pouvoir disposer de ses arbitres durant toute la saison. C’est un aspect important puisque cela évite les risques de blessures et de fatigue lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’arbitres », observe le directeur technique, Gérard Robinson.

Au niveau des performances, le U10 féminin s’est illustré durant tout l’été, remportant entre autres les tournois de Coaticook et Magog. Au chapitre individuel, Emma Caron du Celtic de Richmond a joint les rangs du Nitro U10 avec une attitude positive et de bonnes performances. Chez les garçons, trois provenant de Stoke se sont bien intégrés à la 2e division. Du côté des Timbits, Maxime Russell du U8 laisse entrevoir de bonnes habiletés.

Sans pluie malgré les nuages, la fête a permis à tous d’apprécier les bons moments de la saison et de savourer les blés d’Inde et les hot-dogs. Gonflabes.ca, Location Windsor et Plantations Stéphan Perreault ont contribué généreusement à la fête.