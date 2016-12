Desjardins/Windsor : Groleau s’amène à Windsor

Windsor – Qui dit mois de septembre dit retour du hockey et plus précisément du hockey sénior dans la région. Alors que l’automne frappe à nos portes et que les feuilles tendent à changer de couleurs, la direction du Desjardins/Wild de Windsor de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie (LHSAM) annonce du mouvement au niveau de la patinoire du Centre Lemay pour la prochaine campagne.

« L’arrivée des attaquants Alexandre Durette, Samuel Collard, Patrick Groleau et Jérémy Brown apportera un souffle nouveau à l’offensive de la troupe. Si l’on jumelle à cela les présences des Gagnon, Carignan, Tremblay, Linteau et Grand-Maison, l’attaque se démarque assurément des années précédentes », relate l’architecte de la formation, Patrick Lefebvre.

Questionné au sujet de ses deux plus récentes acquisitions, soient Collard et Groleau, le DG ne cachait pas sa fierté de les voir débarquer dans la ville papetière. « Patrick Groleau n’a pas besoin de présentation, car il a connu du succès partout où il est passé durant sa carrière. Sa très grande expérience et son leadership seront des atouts importants pour nos jeunes, autant sur la glace que dans le vestiaire. De plus, il sera en terrain connu à Windsor lui qui avait évolué avec le défunt Lacroix de la LNAH en 2002-2003. Pour ce qui est de Samuel Collard, nous sommes ravis de son acquisition. Il viendra assurément compléter une attaque de grande qualité pour le Wild cette saison, comme en font foi ses statistiques de 66 points en 61 parties avec Sherbrooke à l’époque de la ligue des Cantons-de-l’Est. »

Le moment est donc propice à encourager ces nouveaux arrivants ainsi que les vétérans de l’équipe. Le calendrier préparatoire est maintenant en branle depuis vendredi dernier dans LHSAM. Étant d’office devant ses partisans lors de cette soirée, le Desjardins/Wild aura su s’imposer face au Condor de Saint-Cyrille par la marque de 7 à 4, une rencontre déjà très haute en intensité et en rivalité alors que 7 bagarres ont éclatés au cours de la partie.

La prochaine rencontre des hommes de Pierre Cliche auront lieu le vendredi 16 septembre l’aréna de Saint-Cyrille, dès 20 h 30. Le rouge et vert sera de retour au centre Lemay le vendredi 23 septembre afin d’accueillir les Maroons de Waterloo.

À noter que la vente de billets de saison est maintenant débutée. Ils sont disponibles chez l’un des membres de la formation ou par l’entremise du site web de l’équipe à windsor.lhsam.com/ ou via la page Facebook de l’équipe.