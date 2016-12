De belles performances durant la saison 2016

Windsor (RC) – L’Association du soccer mineur de Windsor (Le Nitro) soulignera l’année 2016 le dimanche 18 septembre, de 10 h à 16 h, sur le site des terrains situés au parc Carmen-Cloutier-Juneau.

Une épluchette de blé d’Inde, des hot-dogs en vente à la cantine, de la barbe à papa, du pop-corn, des jeux gonflables et des joutes amicales entre parents et enfants marqueront l’achèvement d’une saison estivale bien remplie.

À travers les nombreuses parties à domicile où à l’extérieur de la ville, les responsables de l’association tiennent à rappeler les exploits des équipes du Nitro à travers les performances des joueurs et joueuses qui ont récolté plusieurs médailles.

• Tournoi des Frontières à Coaticook, les 12, 13 et 14 août. Argent : U10M L2-1 (Éric Dubreuil) ; Argent : U12F (Jonathan Laliberté et Jonathan Martin) ; Argent : U12M (Hugues Thibeault).

• Tournoi du Sprint à Sherbrooke les 24, 25 et 26 juin. Or : U12F (Jonathan Laliberté et Jonathan Martin) ; Or : U14F (Mario Cloutier et Patrick Houde).

• Coupe nationale à Trois-Rivières les 19, 20 et 21 août. Argent : U16M (Sébastien Letarte).

• Journée Timbits le 21 août en présence de 128 joueurs et joueuses du Nitro. Remises de médailles pour tous et présence du Celtic de Richmond et du Magnum d’Abestos-Danville regroupant une quarantaine de membres.