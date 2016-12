Des gains pour Construit-Tech/Promutuel Assurance et GMCA/Bar Val-Joli

Windsor (RC) – La saison de hockey a débuté dimanche dernier au sein de la ligue Industriel Alliance. Rappelons que l’équipe de Toitures des Cantons a remporté les honneurs de la saison régulière et des éliminatoires en 2015-2016. Pour le nouveau calendrier 2016-2017, les quatre équipes ont fait la chaise musicale au niveau des commanditaires qui composent les quatre formations de la ligue : Construit-Tech/Promutuel Assurance ; GMCA/Bar Val-Joli ; Plomblerie C. Auger/St-Gabs ; Profusion/Synerco.

La première partie du calendrier s’est amorcée dimanche à 18 h 30 au Centre Lemay entre GMCA/Bar Val-Joli et Profusion/Synerco. Les deux formations ont nivelé la première période avec deux buts chacune, Jean-François Dutilly et Ben Corriveau pour GMCA tandis que Mathieu Arsenault (2-1) déjouait à lui seul le gardien de Profusion, Olivier Verret. Max Lemieux (2-0) a pris les devants pour Synerco mais dès la troisième minute de jeu, Bar Val-Joli a répliqué avec cinq buts durant le second engagement. Dutilly à deux reprises (3-0), Marc-Antoine Salois (1-1), Corriveau (2-1) et Jay Champagne (1-2) ont donné un solide coup à l’adversaire.

Au dernier tiers, Lemieux et Hugo Fournier de Profusion/Synerco ont déjoué le cerbère Maxime Blanchard, sauf que l’adversaire s’est assuré d’une victoire de 9 à 5 suite aux buts de Sébastien Dubois et Corriveau. Les arbitres ont été occupés avec sept pénalités envers GMA/Bar Val-Joli et autant du côté de Profusion/Synerco.

La soirée s’est poursuivie avec Plomberie C. Auger/St-Gabs qui s’est mis en marche à quelques secondes de la 5e minute de la deuxième période. C’est Dany Larochelle (2-0) qui a démarré le match suivi d’un second but réalisé par Karl Parent (1-1) qui a trompé la vigilance du gardien Marc Bissonnette. Construit-Tech a ouvert le pointage avec le but de Guillaume Grenache face à Vincent Houde.

Malgré un seul but, Promutuel Assurance a ouvert la vapeur avec quatre buts signés par Charles Thibodeau (2-1), Sébastien Letarte (1-1) et Antoine Nadeau (1-1). Le St-Gabs n’a pas réussi à égaler le pointage malgré les buts Larochelle et Gaby Morneau (1-1) pour un compte final de 5-4 pour Construit-Tech/Promutuel Assurance. Ben Bissonnette a pour sa part obtenu trois aides pour le St-Gabs.