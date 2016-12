Assemblée annuelle du Centre de ski de fond

Richmond – Le conseil d’administration du Centre de ski de fond Richmond-Melbourne (CSFRM) invite ses membres, partenaires et collaborateurs à l’assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le mardi 20 septembre, dès 19 h. La rencontre se déroulera au chalet principal du CSFRM et comme la coutume, café et bouillon de poulet seront gracieusement servis.

Lors de cette assemblée, le rapport d’activités ainsi que le rapport financier 2015-2016 seront présentés. De plus, les administrateurs proposeront le plan d’action pour l’année à venir. « Comme vous le savez, les conditions météorologiques de la saison dernière ont été particulièrement difficiles pour le Centre. Toutefois, les conséquences provoquées par celles-ci ont doublement motivé l’équipe à travailler plus fort afin de diversifier les services qui vous sont offerts », mentionne le président Benoit Gervais.

Puisque l’organisme est à but non lucratif, l’apport de chacun des membres demeure une source inestimable de réussite. « Nous sommes choyés d’avoir un site aussi exceptionnel dans notre région. Tous ont le désir de faire connaître et reconnaître le CSFRM, et ce, bien au-delà de ses frontières régionales. Toutefois, pour y arriver, nous avons besoin de vous. Vos idées, vos suggestions et vos commentaires sont essentiels afin d’améliorer et d’accroître les services offerts », considère M. Gervais.

Le conseil d’administration souhaite pouvoir compter sur la présence des membres et personnes intéressées. Le rapport des activités 2015-2016, la présentation des états financiers, les projets élaborés pour la saison 2016-2017 et les nominations à certains postes seront à l’agenda de l’assemblée.