Viens faire ton tour : quelques jours encore pour s’inscrire

Richmond-Arthabaska (RC) – L’événement Viens faire ton tour aura lieu les 17 et 18 septembre. Cette activité initiée par le député Alain Rayes et sa conjointe Catherine vise à rassembler le maximum de personnes de la circonscription de Richmond-Arthabaska, le temps d’une marche ou d’une course. L’objectif est de promouvoir l’importance des saines habitudes de vie, mais également d’amasser des fonds qui seront redistribués à des organismes de la région. Trois étapes auront lieu à Windsor, Asbestos et Victoriaville.

Pour informations, pour s’inscrire ou faire un DON, consultez le site viensfairetontour.ca /. Toutes les sommes recueillies grâce aux inscriptions seront remises aux organismes locaux suivants : Étape de Windsor : Fondation du CSSS du Val-St-François (étape de Windsor) ; La Source d’Arts et les Sentiers 4 saisons (étape Asbestos) ; La Fondation les Amis d’Elliot, Répit Jeunesse et Solidarité Jeunesse (étape de Victoriaville).