Inauguration du terrain de soccer de l’École régionale de Richmond

Richmond – Représentant le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Sébastien Proulx, la députée de Richmond, Karine Vallières, a participé le 1er septembre à l’inauguration du terrain de soccer de l’École secondaire régionale de Richmond, où ont récemment été effectués des travaux.

« De nombreux sports ont suscité un engouement particulier dans la région au cours des dernières années, et c’est le cas du soccer. Ce projet répondait à un véritable besoin exprimé par la communauté de Richmond pour assurer un environnement de pratique sain et sécuritaire aux étudiants, mais également aux joueurs des six équipes du Celtic qui défendent avec ardeur et passion les couleurs de leur club contre les autres équipes estriennes. Je me réjouis que le gouvernement y ait contribué, d’autant plus que ce projet rallie les secteurs municipaux et scolaires, mais également la communauté. C’est d’ailleurs ici qu’a eu lieu le tournoi de fin de saison pour les équipes U9 et U10 de Soccer Estrie. Je suis toujours fière partenaire et présente pour les projets des citoyens que je représente », a déclaré Mme Vallières.

Rappelons qu’un soutien gouvernemental de 150 000 $, accordé à la Commission scolaire Eastern Townships dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2014-2024, avait permis de réaliser les travaux de drainage et le réaménagement du terrain.

Cet investissement réjouit également le ministre responsable de la région de l’Estrie et député de Sherbrooke, Luc Fortin. « L’Estrie compte 229 équipes de soccer qui s’affrontent, selon leur division, sur l’ensemble du territoire. Le terrain du Celtic fait partie des aires de jeux qui permettent aux parents de la région de se rencontrer et de tisser des liens, tout en encourageant un mode de vie saine et active chez leurs enfants. »

« En finançant des projets de cet ordre, notre gouvernement pose un geste responsable et porteur, qui vise non seulement à préserver les infrastructures scolaires, mais qui incitera également les jeunes à développer un mode de vie physiquement actif. J’espère que vous serez nombreux à profiter du nouveau terrain », a fait savoir le ministre Proulx.