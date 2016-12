Inauguration de deux terrains de pickleball à Richmond

Richmond – La Ville de Richmond est heureuse d’annoncer à ses résidants qu’elle met à leur disposition deux terrains de pickleball aménagés à la Place des loisirs.

L’annonce de ces nouveaux aménagements s’est déroulée dans le cadre d’une activité d’initiation gratuite à ce sport pour le moins nouveau. Le pickleball est un mélange de tennis, de badminton et de ping-pong. La dimension du terrain est un peu plus petite que celle du tennis avec un filet plus bas, des raquettes pleines et courtes et une balle de plastique légère et trouée.

Pour le maire de Richmond, Marc-André Martel, il ne fait aucun doute que la Ville poursuit ses efforts pour offrir à ses citoyens de tous âges des installations sportives et récréatives leur permettant de vivre en santé et de développer de saines habitudes de vie. « Il y a un an, nous avons inauguré les aménagements du parc Gouin et nous n’aurions jamais pensé qu’il serait aussi fréquenté. Nous sommes fiers de cette réalisation et constatons à quel point les citoyens de Richmond le sont aussi. Nous sommes persuadés qu’il en sera de même pour ces nouveaux aménagements récréatifs de pickleball. Cette activité est parfaite pour les personnes qui se sont blessées au tennis ou pour les aînés qui veulent garder la forme, le pickleball est une alternative intéressante », considère le maire avec enthousiasme.

Pour réserver des plages horaires ou organiser un groupe, vous pouvez contacter le service récréatif de la Ville de Richmond au 819 826-5814.