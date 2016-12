Un été record à Richmond !

Richmond – Le service d’animation estivale de Richmond a connu une année record avec 171 inscriptions! Le Centre Sportif P.E. Lefebvre a été pris d’assaut par les jeunes de Richmond, Cleveland et Melbourne durant 7 semaines, et ils ont vécu une foule d’expérience !

Sous le thème de la nature, les jeunes ont eu des ateliers de toute sorte, comme la survie en forêt ou l’ornithologie, par exemple. De plus, ils ont été visiter le Fort Débrouillard de Roxton Falls, le centre d’amusement intérieur Funtropolis de Laval et ils ont souhaité la bienvenue de façon bruyante et chaleureuse au Tour Cycliste Charles-Bruneau.

L’équipe d’animation a d’ailleurs dû être agrandie suite au nombre d’inscriptions. Nous avons donc ajouté un 14e membre à notre équipe ce qui permettra d’avoir de la diversité et de la relève à long terme. Notons aussi la présence de 2 futurs animateurs qui ont suivi leur stage d’animation via le Carrefour Jeunesse Emploi.

Les jeunes ont fait le plein de souvenirs et d’expérience qui resteront gravés dans leur mémoire pendant longtemps ! Bonne rentrée scolaire à tous !