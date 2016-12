Belle réussite pour le camp de jour adapté à Windsor

Windsor (RC) – Soutenu par Roxanne Vallières avec l’accord de la Ville de Windsor, le camp de jour adapté pour les enfants et jeunes adultes de la région de Windsor a été une belle réussite qui devrait se répéter dès l’an prochain. Ainsi, sept enfants et jeunes adultes de 7 ans et plus qui ont un handicap physique ou mental ont pu profiter de ce nouveau volet à partir du 28 juin dernier.

Rappelons que le but de Mme Vallières était de mettre sur pied une alternative permettant à ces jeunes de profiter de la saison estivale à travers les diverses activités et infrastructures des Services récréatifs, dont la piscine municipale qui a été appréciée durant les nombreux jours de canicule.

Remerciements

« Ce fut un très bel été pour ces sept jeunes ! Je voudrais remercier les copropriétaires des Résidences du Château le Bel Âge pour leur commandite qui a permis l’embauche de cinq intervenantes et intervenant suivant : les éducatrices spécialisées Caroline Gendron et Cassandra Lizotte et les animatrices et animateur Rosalie Ferrari Leblanc, Amélie Fredette et Xavier Messier (absent lors de la photo). Encore merci au Château Bel Âge et à la mairesse Sylvie Bureau de s’être impliqué pour pouvoir offrir ce camp à nos jeunes », souligne Roxanne Vallières.