Une invitation à marcher ou courir pour les jeunes

Windsor – La Fondation du Centre de santé et de services sociaux du Val-Saint-François s’investit à amasser des fonds qui iront directement à la santé des jeunes.

Ces montants permettent d’organiser, en collaboration avec les partenaires du milieu, des activités pour contrer l’intimidation, favoriser les saines habitudes de vie et de loisir et soutenir l’implication dans des activités qui aideront les jeunes à s’affirmer et à faire les bons choix », précise le président de la fondation, Denis Dion.

Pour l’édition de cette année, la fondation est fière de s’associer à la 2e édition de «Viens faire ton tour », qui se déroulera le samedi 17 septembre. En effet, la Ville de Windsor s’inscrit comme l’une des 3 étapes de cet évènement. La population de la région est donc invitée à venir courir ou marcher un parcours de 2,5 à 10 kilomètres en complétant une boucle d’une à quatre fois. Le tout se fait dans un esprit de camaraderie où la participation et l’entraide sont valorisées.

La mairesse de Windsor Sylvie Bureau agira comme présidente d’honneur, en association avec les maires des municipalités d’Asbestos et de Victoriaville, Hugues Grimard et André Bellavance, où auront lieu les autres étapes pour cette édition. À eux s’ajoutera le couple Catherine Lacoste et Alain Rayes (député de Richmond-Arthabaska).

Inscriptions

Les inscriptions se font en ligne directement sur le site www.viensfairetontours.ca. Le tarif est de 10 $ pour les enfants et de 25 $ pour les adultes, toutes distances incluses. Il est à noter que les sommes amassées seront remises à la fondation et sera réinvesti dans notre région.

La commandite, une façon de faire participer toute la communauté

Année après année, la Fondation a accru les retombées de l’activité grâce aux commanditaires. Outre ceux convenus directement avec elle, les participants sont aussi invités à demander des dons à leur entourage et aux entreprises, en échange de l’effort fourni durant la course. Et la Fondation compte sur la collaboration du milieu des affaires pour y parvenir.

Nous invitons par ailleurs les entreprises à se dénicher un leader dans leur entreprise afin de faire participer le plus d’employés possible.

La Fondation tient à remercier tous les bénévoles qui rendent possible la tenue de cette activité annuelle.