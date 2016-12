Nouveaux terrains de pickleball

Richmond – La Ville de Richmond annonce qu’elle possède maintenant deux terrains de pickleball (tennis léger) situés sur la patinoire extérieure à la Place des loisirs.

Une activité d’initiation gratuite aura lieu le vendredi 19 août, entre 9 h 30 et 11 h 30. Tout l’équipement nécessaire (filet, raquette et balle) sera sur place.

Le pickleball est un mélange de tennis, badminton et ping-pong. La dimension du terrain est un peu plus petite que celui du tennis avec un filet plus bas, des raquettes pleines et courtes et une balle de plastique légère et trouée. Pour les personnes qui se sont blessées au tennis ou pour les aînés qui veulent garder la forme, le pickleball est une alternative intéressante.

Un groupe est actuellement en train de se former pour jouer durant l’avant-midi les lundis et mercredis. Pour information, communiquez avec le Service récréatif de la Ville au 819 826-5814.