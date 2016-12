Les Aigles juniors de Windsor champions

Windsor – Le jeudi 21 juillet dernier, la quatrième partie de la série 3 de 5 de la ligue de crosse junior du Québec se jouait au centre Lemay de Windsor.

Menant 2-1 dans la série, les Aigles étaient bien déterminés à en finir contre l’Extrême devant leurs fidèles partisans. Ils ont bien débuté la partie en faisant vibrer les cordages dès la première minute de jeu. Sherbrooke a ensuite touché le fond du filet à deux reprises. Durant les dernières dix minutes de la période, Windsor a déjoué le gardien sherbrookois à quatre occasions. Les locaux menaient 5-2 après ce premier engagement.

En début de période médiane, les porte-couleurs ont enfilé trois buts en six minutes, puis les visiteurs ont su profiter des punitions décernées aux Aigles pour marquer à quatre reprises dont deux en supériorité numérique. Avec seulement 10 secondes à jouer au cadran, les Aigles ont ajouté un but à leur fiche. Lors du retrait au vestiaire des deux équipes, le tableau affichait une marque de 9-6 en faveur de Windsor.

Le début de la troisième période a été chaotique pour les Aigles. Après avoir marqué alors qu’il n’y avait même pas une minute d’écoulée, les Aigles, peut-être par excès de confiance, ont joué de manière plus décontractée et ont écopé de plusieurs pénalités. L’Extrême en a profité pour marquer à quatre reprises dont deux fois en avantage numérique. Le compte était à égalité à la quatorzième minute de jeu. La troupe windsoroise a su se reprendre en contrôlant mieux la balle, jouant de façon constante en zone offensive. Ainsi, ils ont pu ajouter deux points et n’en permettre aucun à l’adversaire pour un gain de 12-10. Dans cette victoire, les filets ont été l’œuvre de Julien Michaud-Létourneau (5-2), Kevin Kendall (2-4), Antoine Davies-Campeau (3-2) et Jean-Christophe Fougère (2-0). Le meilleur pour l’Extrême a été Robin Boutin avec 7-1.

Les Aigles ont donc été couronnés champions des séries éliminatoires. Victoire plus que savourée par tous les joueurs, surtout en battant l’équipe sherbrookoise avec laquelle ils luttent toujours férocement à chaque rencontre depuis des années. Ce championnat revêt tout particulièrement une importance spéciale pour les vétérans qui portaient l’uniforme junior pour la dernière fois : Kevin Kendall, Anthony Raymond, Antoine Davies-Campeau, Jean-Christophe Fougère et Félix Turgeon. Ce dernier se mérite sans contredit des félicitations. Il a gardé de superbe façon les filets avec constance tout au long de la saison et surtout des séries. Il a permis à son équipe de demeurer dans la partie à plusieurs reprises grâce à ses bons arrêts, aux bons moments. Et dire qu’il est revenu au jeu l’an dernier pour dépanner l’équipe alors qu’il n’avait pas gardé les filets depuis les rangs mineurs, il y a plusieurs années !

Belle fin de saison pour les Aigles et leur direction qui désirent remercier leurs commanditaires ainsi que leurs fidèles partisans pour leurs encouragements et leur présence aux parties tout au long de la saison et des séries. Ils vous disent : « À l’an prochain ! »