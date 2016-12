Une médaille d’or et deux d’argent

Windsor – Les finales régionales de crosse mineure se tenaient à Sherbrooke du 13 au 17 juillet dernier. Toutes les équipes de l’Association de crosse mineure de Windsor y participaient et ont bien figuré. De plus, comme leurs confrères du junior et du senior, ils ont dû disputer le championnat aux équipes de l’Extrême de Sherbrooke.

Les Mini-Tyke et Tyke ont terminé leur saison durant la matinée de dimanche par une partie amicale entre eux et les joueurs de l’Extrême. Comme toujours, la participation et le plaisir étaient au rendez-vous pour les jeunes joueurs qui regroupait Evan Veilleux-Kendall, Damien Viau, Kayla Veilleux-Kendall, Alexy Léveillée, Jacob Foucher, Guillaume Richer, Étienne Richer, William Morin, Zoé Morin, Samuel Boucher et Chloé Vallières.

Midget

Les Aigles midgets ont débuté le tournoi de fin de saison face à l’Extrême de Sherbrooke. Après une période de jeu, ils affichaient un pointage de 2-0 en leur faveur. En deuxième période, les Windsorois ont ajouté deux filets au cadran en début de période. Leurs hôtes ont touché le fond du filet pour une première fois alors qu’il ne restait que 4 minutes de jeu. Avant que la sirène ne se fasse entendre, les Aigles avaient ajouté un filet et leurs adversaires deux. La troupe windsoroise menait alors 5-3. Les Sherbrookois ont dominé le début de la troisième période en déjouant le gardien à deux reprises tout en égalisant la marque. Les Aigles ont alors ouvert la machine en ajoutant deux filets à leur fiche, mais l’Extrême a fait de même pour se mériter un verdict nul. Gabriel Morneau et Elliot Bolduc ont compté à deux reprises. Les autres filets ont été réussis par Nathan Girard, Galaad Fowler-Ravary et Ismaël Roy.

La deuxième partie prévue en début de soirée face à Coaticook a été gagnée par forfait, l’Express ne pouvant présenter le nombre de joueurs réglementaires requis pour disputer la partie. Les Aigles ont de nouveau affronté l’Extrême de Sherbrooke, cette fois-ci en finale. La partie a été chaudement disputée. Après une période de jeu, l’Extrême menait 2-1. En seconde période, les deux équipes ont été limitées à un but chacune. Lors du dernier tiers, Sherbrooke a fait vibrer les cordages à la cinquième minute de jeu. Windsor a réussi à le faire avec moins de deux minutes à faire au cadran. Profitant d’une pénalité des Sherbrookois, les Aigles ont tenté le tout pour le tout en retirant leur gardien, Édouard Perron, mais n’ont pu compter et forcer la tenue d’une période de surtemps.

Dans cette défaite de 3-4, les compteurs pour Windsor étaient Zach Lamadeleine, Gabriel Morneau et Raphaël Raymond. La médaille d’argent revient donc à la troupe de Jérôme Richard, Olivier Nadeau, Guillaume Leclerc et Marc Richard. Les Aigles peuvent avoir la tête haute puisqu’ils ont donné la frousse à L’Extrême qui les avait souvent dominés en saison régulière.

Une autre médaille d’argent

Les Aigles intermédiaires se sont également mérité la médaille d’argent de leur catégorie. Leur première partie les a opposés au Dentavie de Sherbrooke qu’ils ont vaincu 7-4 en soirée de jeudi. Julien Trudeau-Perron a été le meilleur des siens en commettant 4 buts, les autres étant l’œuvre de Xavier Fournier, Frédéric Nadeau et Kevin Gagnon. En soirée de vendredi, face à L’Express de Coaticook, ils ont subi un revers de 5-6. Partie chaudement disputée. Après une période, le compte était à égalité de 1-1. En deuxième, les Coaticookois ont touché le fond du filet à deux reprises contre une seule pour les Aigles. Les deux équipes ont fait vibrer les cordages en trois occasions lors de la dernière période. Xavier Fournier a compté à deux reprises dans cette partie. Les autres filets sont venus des bâtons de Gabriel Morneau, Julien Trudeau-Perron et Nicolas Jolin-St-Laurent.

Les Aigles ont affronté le Dentavie en finale. Match qu’ils ont cédé par blanchissage à la troupe sherbrookoise. Les Aigles de Philip Duval-Holliday ont donc quitté le centre Julien-Ducharme avec la médaille d’argent.

Pour leur part, les Aigles féminins des entraîneurs Loïc-Durand et Jean-Philippe Bachand-Leblanc se sont mérité les grands honneurs de leur catégorie, mais non sans peine. Leur série s’est bien déroulée. Elles ont d’abord vaincu l’express de Coaticook en soirée de jeudi avec un pointage de 3-1. Coaticook avait pourtant pris les devants dès la troisième minute de jeu. Myriam Jolin-St-Laurent a égalisé la marque en fin de période. Élodie Richard a touché le fond du filet en deuxième tandis que sa coéquipière Meganne Gamache faisait de même en troisième période.

Vendredi en soirée, les Aigles rencontraient l’Extrême de Sherbrooke. C’est grâce au filet de Amilie Dionne, réalisé en deuxième période, que les Aigles se sont mérité une victoire de 1-0 et ont ainsi accédé à la finale avec leur première position.

Dimanche, elles ont de nouveau affronté l’Extrême pour la grande finale. Cette partie a tenu les spectateurs en haleine du début à la fin. La première période a vu les deux gardiennes, Alyson Leroux pour Windsor et Corey-Ann Rosby pour Sherbrooke, blanchir les deux équipes. En début de deuxième période, Amilie Dionne a compté pour les Aigles. Jade Pomerleau-Daigle, de l’Extrême , comptait à son tour quelque cinq minutes plus tard. Puis ce fut la débandade. Aucun but en troisième période, provocant la tenue d’une période supplémentaire de 5 minutes à jouer au complet. Toujours égalité après celle-ci. Ce sont ajouté deux périodes de 12 minutes sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à faire vibrer les cordages. Un but aurait mis fin à la partie. Il a été décidé, de concert entre les arbitres et les entraîneurs de procéder à des tirs de barrage. Cinq joueuses de chaque côté ont été désignées. Du côté de l’Extrême, une seule joueuse a déjoué la gardienne windsoroise. Pour Windsor, les joueuses désignées ont été Audrey-Anne Morneau, Joey Péloquin, Daphnée Champoux, Karell Vincent et Alyson Desmarais. Toutes ont touché le gardien, mais seulement Audrey-Anne Morneau a fait un but. Sherbrooke a désigné une sixième joueuse qui n’a pas connu de succès. Windsor a alors envoyé Élodie Richard qui a mis fin à la partie en marquant un but. Médaille d’or bien méritée pour les filles qui ont connu une très belle saison de 11 victoires et une partie nulle.

Belles séries régionales pour les équipes locales qui mettent fin à cette quinzième saison du retour de la crosse mineure à Windsor.