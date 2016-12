Une superbe programmation estivale aux Sentiers de l’Estrie

Estrie – Encore cette année, les Sentiers de l’Estrie auront plusieurs activités à vous proposer tout au long de la période estivale. Pour toute la durée de l’été, l’équipe a encore la chance d’avoir parmi eux quelques stagiaires bien motivés. Ainsi, ils auront comme mandat d’être présents au BIT ambulant du Val-Saint-François, sur les lieux d’événements et les sites touristiques à raison d’une fois par semaine. Cette présence permettra de faire connaître l’organisme et ses activités à la population.

Les Sentiers de l’Estrie en profitent pour rappeler de ne pas oublier vos permis journaliers ou vos cartes de membre, car il y aura de la patrouille sur tout le réseau par les membres de l’équipe.

Pour les gens qui aimeraient s’initier à la randonnée pédestre, il sera possible de participer à des demi-journées les vendredis. Cette activité vous permettra d’aborder les notions de sécurité, de reconnaître votre niveau, d’apprécier la nature, de bien choisir vos randonnées, et ce, en vous assurant que tout se déroule de façon agréable. Des jeunes seront aussi initiés à la randonnée au camp de jour à Stoke par les membres de l’équipe. En effet, ils auront la chance de se préparer à vivre l’ascension du mont Chapman.

Pour se familiariser davantage avec ce type d’activités, des randonnées d’initiation seront offertes une fois par mois. Pour connaître les dates et avoir plus d’informations, les gens sont invités à aller consulter le calendrier des randonnées et des activités sur le site Web des Sentiers de l’Estrie.

Finalement, les randonnées régulières proposées par les différents accompagnateurs se tiendront comme à l’habitude. Vous pouvez d’ailleurs suivre les périples des marcheurs sur la page Facebook des Sentiers de l’Estrie. Pour les membres de la FADOQ, un prix spécial de 10$ sera aussi offert pour les Lundis Randos.

Le directeur général Jean Lacasse annonce également un partenariat dans l’organisation d’un superbe événement, soit la Rando Gourmande du Val-St-François qui se tiendra de Kingsbury à Melbourne le 18 septembre prochain. Il s’agira d’une première pour le service de développement régional et local de la MRC du Val-Saint-François, l’organisme porteur. Au cours de cette journée, les randonneurs seront invités à marcher sur un parcours de 10 km et sur lequel ils pourront savourer différents produits locaux. Le tout se terminera par un repas champêtre.

Pour de plus amples informations sur ces différentes activités, vous pouvez consulter le site Internet au https://www.lessentiersdelestrie.qc.ca/