L’Industrielle Alliance remporte le titre à Richmond

Richmond (Guy Marchand) — Même si elle a subi la défaite lors du dernier match de la saison régulière, la formation de l’Industrielle-Alliance a remporté le championnat de la ligue de soft-ball de Richmond

Les champions du calendrier régulier se sont inclinés au pointage de 6-4 face à l’Hôtel Grand Central au profit du lanceur André Charest tandis que Mathieu Corriveau écopait du revers. Les meilleurs à l’attaque pour les gagnants ont été Francis Malenfant et Sébastien Jutras avec 2 en 4 et pour les perdants, signalons les performances de David Paterson, Michel Hélie et Mathieu Corriveau avec 2 en 3.

Dans l’autre match, évoluant avec des effectifs réduits, le Pub Amigo a poursuivi sur sa lancée en battant facilement le Timber Mart Couture au compte de 7-1. Gabriel Bourgeois a dominé ses adversaires pour remporter la victoire et le lanceur perdant a été Réal Couture.

Les meilleurs des gagnants ont été Maxime Boucher et Gabriel Bourgeois avec 3 coups sûrs en 4 présences et dans le camp des perdants, Benoît Corriveau et Benjamin Norris ont récolté 2 coups sûrs chacun.

Classement

Le classement final du calendrier régulier de la ligue de soft-ball de Richmond se lit donc comme suit après 10 rencontres. L’Industrielle Alliance a terminé au premier rang avec 15 points (7-2-1), l’Hôtel Grand Central a pris le deuxième rang avec 12 points (5-3-2), le Pub Amigo s’est classé troisième avec 8 points (4-6) et le Timbert Mart Couture a terminé dans la cave avec 5 points (2-7-1).

Séries éliminatoires

Maintenant place à la vraie saison alors que les séries éliminatoires se mettront en branle ce jeudi à compter de 19 h. Toutes les équipes participantes auront la chance de remporter les grands honneurs alors qu’elles prendront part à un tournoi à la ronde. Ce mini-tournoi comptera un total de 6 matchs au cours duquel toutes les équipes s’affronteront à deux reprises. Les équipes qui présenteront les deux meilleures fiches à la fin mériteront leur participation à la grande finale.