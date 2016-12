Les Aigles séniors de Windsor atteignent la finale

Windsor – Les Aigles seniors ont eu besoin de trois parties pour venir à bout de Laval. La troupe de René Kendall commencera la grande finale contre l’Extrême, qui a disposé d’East-Angus en deux parties.

Présentée au Centre Lemay le 8 juillet, la première période a débuté sur les chapeaux de roues, les Windsorois prenant l’avance 3 à 1. La deuxième période a été difficile puisque que la Milice faisait bouger les cordages à six occasions contre trois pour les Aigles. Laval a creusé l’écart en début de troisième, mais les locaux ont marqués trois buts pour forcer la prolongation. Ils ont marqué à deux reprises pour l’emporter 11 à 9. David Massé (2-4), Ghyslain Richard (2-4) et Francis Côté (4-0) ont dominé.

De Laval à Windsor

Le deuxième match avait lieu le 9 juillet à Laval. Les Aigles tiraient de l’arrière par un seul but après la première période. La deuxième a été difficile pour les visiteurs avec peu d’occasions d’attaquer, marquant seulement à deux occasions contre trois pour la Milice. Le dernier tiers a été marqué par l’indiscipline des Aigles, qui ont cependant chauffé l’adversaire avec un but dans les dernières secondes. La Milice a tout de même vaincu Windsor 8-7. Les meilleurs pointeurs des Aigles ont été Ghyslain Richard (2-3), Francis Côté (0-5) et David Massé (4-0).

Cette défaite à forcer la tenue d’une troisième partie au Centre Lemay le 10 juillet. Les Aigles n’ont pas répété les erreurs de la veille ni cédé à l’indiscipline. Ils ont démarré en prenant une avance de 3 buts, dont 2 en désavantage numérique, versus les deux buts de Laval. Encore plus déterminés, les Aigles sont revenus en deuxième pour marquer à trois reprises alors que les visiteurs se limitaient à un seul point.

Le troisième tiers a généré quelques punitions des deux côtés. Les locaux ont marqué à une reprise alors que la Milice déjouait Alexandre Massé à deux reprises. Les Aigles ont pu remporter la partie par la marque de 9 à 6. Les meilleurs pointeurs ont été David Massé (4-3), Christopher Lacroix (2-0), Alex Veilleux Kendall (1-1) et Ghyslain Richard (1-1).

Finale

Les Aigles débuteront leur série de deux de trois contre Sherbrooke le 15 juillet. Pour la date et le lieu de la partie, surveillez le Facebook des Aigles et le site du circuit québécois.