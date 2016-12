Bilan de la saison régulière des Aigles seniors de Windsor

Windsor – Les Aigles seniors de Windsor ont droit à une fin de semaine de repos avant d’entreprendre leur série éliminatoire contre la Milice de Laval. Ils ont terminé au deuxième rang du Circuit québécois de crosse senior (CQCS), à égalité avec la Milice de Laval, avec une fiche de 8 victoires et 4 défaites.

Les Windsorois ont bien amorcé leur saison 2016 avec quatre victoires consécutives. Ils ont perdu leurs trois duels contre les nouveaux venus dans le circuit cette année, l’Extrême de Sherbrooke. Ces derniers trônent en première position du classement et la rivalité qui sépare les deux formations de l’autoroute 55 est belle et de retour dans le CQCS. L’autre équipe du circuit qui a réussi à l’emporter contre les Aigles est leur premier adversaire des séries éliminatoires, la Milice de Laval. Les Aigles n’auront pas une route facile afin de remporter le titre des champions des séries et de bons matchs de crosse sont à prévoir.

Les Aigles de l’édition 2016 ont présenté de très bonnes parties aux amateurs de crosse. Il s’agit d’une jeune équipe rapide et intense, cependant leur offensive lors du dernier match n’a pas été au rendez-vous. Depuis le début de la saison, la transition lors du transport de la balle à l’offensive et celle du repli défensif est définitivement à retravailler.

Il faut aussi cependant souligner l’excellent travail des unités spéciales en désavantage numérique durant l’ensemble de la saison. De plus, les deux cerbères windsorois, Alexandre Massé et Ronald Beaudette, ont eux aussi contribué aux succès des Aigles avec d’excellentes présences devant le filet. Il faut aussi souligner l’excellente offensive des Aigles grâce aux joueurs qui sont capables de produire des jeux et de marquer.