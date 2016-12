La Crosse Mineure de Windsor

Windsor – Lundi dernier, les Aigles féminins affrontaient à Sherbrooke les Chiffres et Plaisirs de l’endroit devant lesquels ils ont ajouté une autre victoire à leur fiche cette saison.

La première période a vu les deux gardiennes en présence empêcher les deux équipes de toucher le fond du filet. En deuxième période, Myriam Jolin-St-Laurent des Aigles marquait le premier but de la rencontre suivie peu de temps après par sa coéquipière Élodie Richard. C’est en début de troisième période que Joey Péloquin marquait à son tour. Sherbrooke s’est inscrit au cadran qu’une seule fois, permettant aux visiteuses de se mériter la victoire par un compte de 3-1.

Mercredi, les Aigles midgets se méritaient une victoire par blanchissage de 11-0 sur l’Express de Coaticook au domicile de ces derniers. Après une période de jeu, les Aigles menaient 2-0. En deuxième période, la troupe de Jérôme Richard et Guillaume Leclerc inscrivait six points de plus au tableau. Dans cette victoire, le gardien Édouard Perron a eu peu de lancers en sa direction, mais a su les empêcher de toucher le fond du filet. Thomas Fredette et Raphaël Raymond ont tous deux réussi un truc du chapeau. Elliot Bolduc et Gabriel Morneau ajoutaient deux points à leurs statistiques personnelles grâce à deux buts pour le premier et un but et une aide pour le second. Nathan Girard et Shawn Lennon ont complété le pointage.

Les Aigles intermédiaires, qui devaient affronter eux aussi l’Express de Coaticook en soirée de mercredi, a dû annuler sa partie par faute de manque de joueurs.

Les séries régionales de la Ligue de crosse mineure de l’Estrie se tiennent de ce mercredi 13 à dimanche 17 juillet au centre Julien-Ducharme de Sherbrooke. Les Aigles y seront présents et espèrent revenir avec la bannière des champions dans leurs catégories respectives.

Pour connaître l’horaire, vous pouvez visiter le site internet via le www.aigleswindsor.com, ou la page Facebook de l’Association de crosse mineure de Windsor. À noter que l’entrée pour toutes les parties est gratuite.