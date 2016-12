Les Aigles juniors de Windsor en finale

Windsor (RC) – C’est durant la fin de semaine dernière qu’avaient lieu les séries demi-finales de la Ligue de crosse junior du Québec. Les Aigles de Windsor affrontaient à cette occasion les Patriotes de Longueuil.

Le premier match de cette série 2 de 3 avait lieu au domicile des Patriotes le vendredi 8 juillet. Les Aigles menaient 3-1 après une période de jeu malgré qu’ils aient écopé de trois pénalités mineures contre aucune du côté des hôtes. Au deuxième tiers, Windsor et leurs adversaires ont respectivement compté à quatre et trois reprises. Les officiels ont décerné 20 minutes de pénalités aux Aigles et 12 aux Patriotes. Malgré tout, les Windsorois menaient 7-4.

Lors du dernier engagement, les Longueuillois ont fait vibrer les cordages à deux occasions durant les cinq premières minutes de jeu. Les visiteurs déjouaient quant à eux le gardien adverse en mi-période et se méritaient ainsi une victoire de 8-6. Mikaël Paradis (4-2), Kevin Kendall (1-2) et Xavier Fournier (0-3) ont contribué à la victoire.

Au Centre Lemay le samedi suivant, les Aigles ont de nouveau affronté les Patriotes qui ont été dominées durant presque toute la partie. Durant la première période, la troupe windsoroise a fait vibrer les cordages à cinq reprises pour un pointage de 5-1. Lors du deuxième vingt, les Aigles continuaient sur leur lancée en enfilant quatre buts alors que leur gardien Félix Turgeon demeurait solide devant le filet, n’accordant qu’un seul but aux visiteurs.

Les spectateurs présents ont pu observer un léger relâchement du côté défensif des Aigles en troisième période. Après avoir écopé de plusieurs pénalités, les Aigles ont laissé les Patriotes compter à deux reprises avant de reprendre le contrôle, générant deux autres buts. Trois joueurs des Aigles ont largement contribué à cette victoire : Kevin Kendall (4-5), Julien Michaud-Létourneau (2-5) et Mikaël Paradis (2-2).

Finale Aigles-Extrême

Grâce à cette victoire de 13-5, les Aigles accèdent à la finale qui les opposera à l’Extrême qui a facilement disposé du National en deux parties par des comptes de 18-6 et 20-8.

La finale estrienne 3 de 5 de la ligue junior de crosse devrait débuter à Sherbrooke cette fin de semaine. Au moment de mettre sous presse, les détails n’étaient pas connus. La direction des Aigles invite les amateurs à visiter le site circuitquebecoisdecrosse.com.