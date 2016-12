Le Motocross national Rockstar Energy est de retour

Ulverton (RC) – C’est durant les 12, 15, 16 et 17 juillet qu’aura lieu le Motocross national Rockstar Energy sur le territoire de la municipalité d’Ulverton. Plus de 5000 campeurs seront sur le site en bordure de la rivière Saint-François.

À la suite du succès de l’édition2015, gagnante de l’événement motocross de l’année au Canada, la cuvée2016 sera la plus imposante à être présentée à Ulverton.

Le 12 juillet a été la seule journée réservée aux pratiques. C’est aussi à cette même date que se tenait la conférence de presse suivi d’une séance d’autographes offerte par les meilleurs pilotes américains et canadiens.

Pour ceux des États-Unis, Davi Millisaps, Mike Alessi, Matt Goerke et Brett Metcalfe affronteront les meilleurs pilotes du Canada qui regroupe Kaven Benoît, Colton Facciotti et Tyler Medaglia. Plus de 250 coureurs pro et 500 amateurs se disputeront les honneurs. Plus de 10 000 personnes seront présentent sur le site jusqu’au 17 juillet.