Le soccer de Richmond sera l’hôte des Vendredis en Folie

Richmond (RC) – Le Club de soccer Le Celtic de Richmond sera l’hôte de l’événement Les Vendredis en folie le vendredi 15 juillet, de 19 h à 21 h, à la Place René-Thibault située au cœur du centre-ville de Richmond (160, rue Principale). Fans, amis et citoyens sont invités à venir se joindre au club pour danser et chanter sur la musique du groupe rock Unlock. Le chanteur de cette formation, Vincent Massie, est le père d’une joueuse du Celtic.

Supportée par la Ville, l’activité Les Vendredis en folie permet aux organismes à but non lucratif de Richmond d’amasser des fonds générés par la vente de boissons. Après les spectacles de René Lacroix et des Cool Brothers, respectivement au profit de la Légion et de la Bibliothèque RCM, c’est au tour du Celtic d’être encouragé par l’évènement. Trois autres dates (22, 29 juillet et 5 août) s’ajouteront avec Nicole Drapeau (danse en ligne pour la paroisse Sainte-Bibiane), Electrick Quilt (musique des années 70 pour L’Ardoise) et Jacques Migneault (danses country et en ligne pour le club de l’âge d’or).

L’accès à la Place René-Thibeault est gratuit pour tous.