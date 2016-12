Rare victoire du Timber Mart Couture

Richmond (Guy Marchand) – Les matchs du dernier programme de la ligue de soft-ball de Richmond ont cloué les spectateurs sur leurs banquettes jusqu’à la toute fin de la soirée. L’issue des deux rencontres s’est jouée dans la dernière manche de jeu pour procurer des victoires serrées au Timber Mart Couture et à l’Industrielle Alliance.

Dans le premier match, le Timber Mart Couture a remporté sa deuxième victoire de la saison en battant le Pub Amigo au compte de 6-5. Benoît Corriveau a été le lanceur gagnant et Gabriel Bourgeois a encaissé le revers. Les meilleurs à l’attaque pour les vainqueurs ont été Marc-Olivier Noël avec 3 en 4, Philippe Dubois et Dylan Smith avec 2 en 4. Pour les perdants qui avaient remporté leurs trois dernières parties, seul Kenny Lyster a obtenu 2 coups sûrs.

À signaler que le co-capitaine du Pub Amigo, Ryan Murphy, a été envoyé dans un camp de perfectionnement dans la région d’Ottawa en fin de semaine dernière sous la supervision de quelques coéquipiers et adversaires. De l’entraînement intensif en gymnase figurait au programme du futur marié !

Dans l’autre match, les meneurs au classement ont mis fin à leur série de défaites à une, en disposant difficilement de l’Hôtel Grand Central au compte de 10-9. Mathieu Corriveau a été le lanceur gagnant et Francis Malenfant a écopé du revers. Pour les gagnants, les meilleurs à l’attaque ont été Mathieu Corriveau et David Paterson avec 3 en 4, Jean-François Plante avec 2 en 3 et le réserviste de luxe, Michael Boersen, avec un coup de circuit.

Pour les perdants qui ont frappé pas moins de 15 coups sûrs, les meilleurs ont été Joey Blais avec 2 en 3, André Charest, Martin Fontaine et Francis Malenfant avec 2 en 4.

Classement

Le classement de la ligue de soft-ball de Richmond se lit comme suit après 9 rencontres. L’Industrielle Alliance compte 15 points (7-1-1), l’Hôtel Grand Central a 10 points (4-3-2), le Pub Amigo a 6 points (3-6) et le Timbert Mart Couture se retrouve seul dans la cave avec 5 points (2-6-1).