La Grande Course revient en force pour soutenir la recherche en SEP à Sherbrooke

Sherbrooke - Un dernier rappel pour annoncer la tenue de La Grande Course, ce dimanche le 10 juillet au stade d’athlétisme de l’Université de Sherbrooke. La deuxième édition s’annonce un succès avec des inscriptions de partout à travers la province. Le nombre de coureurs et coureuses aura doublé depuis l’année dernière, passant d’autour de 250 à plus de 500 inscrits à ce jour. On en attend autour de 600 au total.

La Grande Course est une initiative de l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke. Elle permet de financer le premier fonds de recherche indépendant en sclérose en plaques au Canada, ici, à la Faculté de Médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. À ce jour, quatre projets de recherche sont en cours grâce à ce programme, chacun visant à sa façon à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SEP.

La Grande Course c’est :

7 disciplines de course à pied accessibles à tous et à toutes, du 1km marche au 21km challenge, dans le stade de l’Université de Sherbrooke et les sentiers du Parc Bellevue

La 10e des 16 courses qui forment le Circuit Provincial Sport Expert/Intersport, un organisme de promotion de la course à pied et d’un mode de vie sain partout au Québec

4 projets de recherches en sclérose en plaques en cours à l’Université de Sherbrooke grâce aux fonds amassés

Plus de 2000 personnes atteintes de SEP en Estrie sur le territoire couvert par l’ASPE

Il est toujours possible de s’inscrire en ligne et par téléphone ainsi que sur place le 10 juillet à compter de 6h30. Vous trouverez l’horaire complet de la journée à l’adresse www.lagrandecourse.ca