Premier revers pour l’Industrielle-Alliance

Richmond (Guy Marchand) – Le dernier programme de la ligue de soft-ball de Richmond a vu la formation de l’Industrielle-Alliance perdre son premier match de la saison au compte de 12-10 face au Pub Amigo.

Les occupants du premier rang ont connu un affreux début de rencontre en accordant pas moins de 11 points au Pub Amigo au cours des trois premières manches et ils ont par la suite effectué une remontée, mais en vain. Le lanceur gagnant a été Gabriel Bourgeois qui a accordé 4 points en 4 manches de travail, mais qui a dû revenir en dernière manche pour préserver le gain de son équipe alors que les frappeurs des perdants se déchaînaient. Un fait rare alors qu’il a été crédité d’une partie sauvegardée en plus de la victoire ! David Paterson a subi les foudres de ces adversaires pour encaisser le revers lors de ce festival offensif.

Les meilleurs à l’attaque pour les vainqueurs ont été Kenny Lyster avec 3 en 3 et William Boisvert avec 3 coups sûrs également. Le gérant de l’équipe Patrick Lefebvre, qui effectuait un retour au jeu après 2 semaines de « dépistage », a également frappé un gros coup sûr en première manche pour permettre à son équipe de connaître un 3e gain d’affilée. Les meilleurs des perdants ont été Mathieu Corriveau avec 3 en 4 et David Paterson avec 2 en 4. Il est à noter que Sean «Lefty» Boersen n’a pu terminer la rencontre en étant victime d’une blessure au bas du corps ! Au moment de mettre sous presse, on ignore la gravité de la blessure, mais signe encourageant, il était présentau gymnase (Gym) après la rencontre !

Dans l’autre match, le Timber Mart Couture et l’Hôtel Grand Central se sont livré un match nul de 7-7. Les lanceurs de décision ont été Benoît Corriveau et Francis Malenfant. À noter que le Timbert Mart a inscrit 5 points au cours des deux dernières manches pour soutirer cette nulle. Cette équipe l’aurait emporté, n’eût été d’une erreur mentale de l’un de ses joueurs, lequel a oublié de toucher le 2e coussin et peut être même, le 3e but, victime de sa trop grande nervosité ou de son excitation en contournant les sentiers lors du dernier jeu du match !

Pour le Timber Mart, mentionnons les performances offensives de Marc-Olivier Noël, Steve Fafard et Philippe Dubois avec 2 coups sûrs chacun et dans le camp adverse, il y a eu Sébastien Jutras avec 3 en 3, Jean-Marc Dubois et Francis Malenfant avec 2 coups sûrs chacun.

Joueurs du match

Les joueurs du match Toyota Richmond ont été Jean-Marc Dubois dans le premier match et le jeune William Boisvert dans la deuxième rencontre.

Classement

Le classement de la ligue de soft-ball de Richmond se lit comme suit après 8 rencontres : L’Industrielle Alliance compte 13 points (6-1-1), l’Hôtel Grand Central a 10 points (4-2-2), le Pub Amigo compte maintenant 6 points (3-5) et le Timbert Mart Couture se retrouve seul dans la cave avec 3 points (1-6-1).