Richmond – La piscine municipale de Richmond est ouverte depuis la semaine dernière pour le plus grand bien de tous. Elle est chauffée 7 jours sur 7 et le coût est seulement de 2 $ par jour pour les adultes et enfants. Des passeports valides durant tout l’été sont disponibles au coût de 25 $ pour une personne et de 65 $ pour une famille.

L’horaire de la piscine est le suivant :

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h : cours de natation ; 13 h à 16 h : bain libre : 18 h à 20 h : bain libre.

Vendredi : 13 h à 16 h : bain libre ; 18 h à 20 h : bain libre

Samedi et dimanche : 12 h à 17 h : bain libre ; 18 h à 20 h : bain libre.

Par mesure de sécurité, un enfant de 12 ans ou moins doit être accompagné d’un adulte. Pour plus d’information comme pour connaître les heures de la baignade libre, composez le 819 826-2237.