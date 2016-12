Partie à sens unique à la crosse junior de Windsor

Windsor - Le samedi 2 juillet dernier, les Aigles recevaient le National de WILA pour les dernières parties prévues au calendrier de la saison régulière.

Le National, fidèle à son habitude d’être en manque d’effectifs lorsqu’il joue à l’extérieur, s’est présenté avec seulement huit coureurs. Il a fallu attendre en mi-période pour voir vibrer les cordages une première fois. Les Aigles ont déjoué le gardien adverse à six reprises en l’espace de dix minutes, tandis que Félix Turgeon n’accordait qu’un seul but.

En seconde période, les spectateurs présents n’ont pas eu l’occasion d’applaudir puisque le National était blanchi et que les Aigles n’ajoutaient qu’un seul point. Lors du dernier tiers, le jeu a permis de voir cinq filets s’ajouter au cadran pour les Windsorois alors que la troupe montréalaise en ajoutait deux.

Dans cette victoire de 12-3, les marqueurs pour les Aigles ont été Kevin Kendall (5-2), Mikaël Paradis (2-3), Julien Michaud-Létourneau (1-4) ainsi que Jean-Christophe Fougère et Anthony Raymond avec un but chacun. Les joueurs affiliés du midget, appelés en renfort, ont bien aidé l’équipe en participant au pointage. Il s’agit de Gabriel Morneau (1-2), Raphaël Raymond (1-0) et Nathan Girard (0-1).

Les Aigles devaient recevoir ce même National dimanche en fin d’après-midi, mais la rencontre n’a pas eu lieu. L’équipe montréalaise a prévenu la direction des Aigles dès la fin de la rencontre qu’elle annulait la partie (une seconde fois cette saison), faute de joueurs.

Début des éliminations

Les demi-finales de la Ligue de crosse junior du Québec débuteront cette fin de semaine sous la formule 2 de 3. Sherbrooke affronte le National tandis que Windsor sera opposé aux Patriotes de Longueuil.

Le premier match de cette série se tiendra à l’aréna Rosanne-Laflamme le vendredi 8 juillet, à 20 h. La série se transportera par la suite au centre J.A.-Lemay le samedi 9 juillet, dès 20 h. Si une troisième partie s’avère nécessaire, elle aura lieu de nouveau au centre Lemay le dimanche 10 juillet, à 19 h.