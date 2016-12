Belle victoire des Aigles juniors de Windsor

Windsor – Vendredi dernier, jour de la Fête nationale des Québécois, les Aigles se sont rendus affronter l’Extrême de Sherbrooke.

La partie jouée de manière très physique par Sherbrooke a débuté de façon assez intense. L’Extrême a profité d’un jeu de puissance pour compter le premier but de la partie. Les Aigles ont ensuite enfilé trois buts dont un en avantage et un en désavantage numérique. L’équipe hôtesse faisait vibrer les cordages une autre fois avant de quitter pour le premier entracte. Marque de 3-2 en faveur de Windsor.

Lors des quatre premières minutes du second engagement, chacune des équipes avait réussi à déjouer le gardien adverse une fois. Puis la troupe windsoroise y est allée d’une poussée de trois buts, tous marqués par Julien Michaud-Létourneau. Deux l’ont été en avantage numérique et l’autre lors d’une infériorité numérique. L’Extrême a touché le fond du filet à la quinzième minute de jeu. Kevin Kendall a ajouté deux points au cadran du côté des Aigles avant que la période ne se termine. Les Aigles se sont retirés au vestiaire avec un pointage en leur faveur de 9-4, mais avec un joueur en moins ayant été blessé un peu plus tôt. En effet, Francis Turgeon a été victime d’une solide mise en échec dans un coin du terrain.

Lors du dernier tiers, les joueurs de l’Extrême ont déjoué le gardien Félix Turgeon à deux reprises alors que ses coéquipiers comptaient à trois reprises dans le filet adverse.

Dans cette victoire de 12-6, les buts du côté des Aigles ont été comptés par Kevin Kendall (4-3), Julien Michaud-Létourneau (5-0), Charles Thibodeau (1-3), Jean-Christophe Fougère (1-2) et Mikaël Paradis (1-1). Le meilleur de Sherbrooke a été Robin Boutin avec 4-1.

Prochaines joutes

Il ne reste plus que deux parties à disputer pour les Aigles en saison régulière. Deux victoires leur assureraient la deuxième position de la ligue devant Longueuil. Sherbrooke est en tête et WILA est en dernière position. Ces dernières parties prévues au calendrier des Aigles auront lieu au centre J.A.-Lemay cette fin de semaine. Tout d’abord le samedi 2 juillet à 20 h et le dimanche 3 juillet à 16 h (reprise de la partie annulée du 15 mai dernier). En ces deux occasions, les Aigles recevront le National de WILA. Les amateurs de la région y sont attendus en grand nombre.